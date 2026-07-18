Ousmane Sonko à Yoff pour présenter ses condoléances à son inconditionnel Chérif Ousseynou Laye : L'hommage au-delà des larmes

C’est dans un climat empreint de recueillement et de ferveur que le président de l’Assemblée nationale, par ailleurs leader du parti PASTEF, s’est rendu ce samedi matin à Yoff Diamalaye.



Ousmane Sonko est venu présenter ses condoléances à Chérif Ousseynou Laye, figure emblématique et soutien indéfectible du mouvement des Patriotes depuis ses premières heures. Surnommé « Chérif Ousseynou Laye Bou Sonko », l’homme a bravé les tempêtes politiques du précédent régime par attachement viscéral à son mentor.



À la tête d’une délégation restreinte, comprenant notamment l'ancien Directeur Général du Port de Dakar, Waly Diouf, de l'édile de la ville de Dakar Abass Fall, et Cheikh Thiam, le chef de file du PASTEF a suscité une immense effervescence. En dépit du deuil qui frappe la famille de feu Libass Mboup, inhumé la veille au cimetière de Yoff Diamalaye, la présence d'Ousmane Sonko a électrisé l'assistance.



Femmes et jeunes se sont pressés, bravant le service d'ordre, dans l'espoir de saluer celui que les FDS surnomment Oscar Sierra ou d'immortaliser l'instant par un cliché.



Submergée par l’émotion, une militante de la première heure a fondu en larmes, surprise et bouleversée de pouvoir étreindre l'homme politique qu'elle vénérait. La photographie de ce moment poignant est d'ailleurs devenue virale en quelques heures sur la toile.





Puisse Le Très-Miséricordieux accorder Son paradis au défunt Libass Mboup ainsi qu'à l'ensemble de la Oumma islamique.

