Fact-check : Le communiqué annonçant la retraite internationale de Sadio Mané est faux

Le document, relayé par Le Quotidien puis repris par plusieurs médias dont L’Équipe, annonce que l’attaquant des Lions met un terme à sa carrière internationale. Or, plusieurs éléments remettent en cause son authenticité.

Le premier est visuel. La photo utilisée dans le communiqué montre Sadio Mané portant le numéro 37. Un détail révélateur puisque le meilleur buteur de l’histoire de la sélection sénégalaise (56 réalisations) n’a jamais porté ce numéro sous le maillot des Lions. Autre incohérence, le logo figurant sur le document présente des caractères illisibles et des lettres disposées de manière incohérente. Un défaut fréquemment observé sur des images générées par intelligence artificielle. Ces différents indices laissent fortement penser que le visuel a été créé à l’aide d’un outil d’IA.



Par ailleurs, plusieurs journalistes sénégalais dont Malang Sané (SNA), ont démenti l’authenticité de ce communiqué. Il est vrai que Sadio Mané avait déclaré, lors de la CAN 2025 remportée par le Sénégal au Maroc, que la Coupe du monde 2026 serait sa dernière compétition avec les Lions. Toutefois, depuis l’élimination du Sénégal au Mondial, il ne s’est toujours pas exprimé publiquement. Aucun communiqué n’a été publié sur ses comptes officiels Instagram et Facebook ni par un membre de son entourage. Une annonce d’une telle importance concernant l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football africain serait faite directement par l’intéressé ou par ses canaux de communication officiels et non à travers un document dont l’authenticité est contestée.



En l’état actuel des informations, rien ne permet donc d’affirmer que Sadio Mané a officiellement annoncé sa retraite internationale. Si son intention de mettre un terme à sa carrière avec les Lions après la Coupe du monde 2026 est connue depuis plusieurs mois, aucune annonce officielle n’a encore été faite. Le communiqué relayé ce vendredi doit donc être considéré comme une fausse information.

Soleil Check a tenté de joindre Sadio Mané par l’intermédiaire de ses canaux officiels mais au moment de la publication de cet article, le joueur n’avait pas donné suite à nos sollicitations.





































Le Soleil