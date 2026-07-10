Hécatombe dans le milieu du travail : 844 entreprises ont fermé en 2025

i le document dresse un bilan exhaustif de l’activité économique et sociale du pays, il met surtout en lumière une réalité préoccupante : 844 entreprises ont définitivement fermé leurs portes, entraînant la suppression de 1 653 emplois. Ce chiffre témoigne de la vulnérabilité d’un tissu productif fragilisé par une conjoncture économique instable, les difficultés d’accès au financement et une pression concurrentielle accrue.



Le rapport consacre également une large place au contrôle du respect des droits des travailleurs. En 2025, les services de l’Inspection du travail ont mené des opérations de vérification dans 5 906 établissements, couvrant une population de 108 800 salariés. Ces visites ont donné lieu à 5 906 mesures correctives, soit, en moyenne, une injonction par établissement contrôlé, ce qui en dit long sur l’ampleur des manquements constatés.



« Les infractions les plus massives concernent le non-paiement des primes, une pratique illégale qui représente près de 80 % des cas relevés. » Le ministre a également indiqué que l’absence de réunions obligatoires avec les représentants du personnel concerne 41,83 % des situations irrégulières, tandis que la non-remise des bulletins de paie est relevée dans 28,30 % des mesures correctives.



Ces trois manquements, qui se répètent comme un funeste leitmotiv, dessinent le portrait d’un monde professionnel où le respect des obligations légales cède trop souvent la place à des pratiques de convenance, au détriment des droits les plus élémentaires des travailleurs.



Le rapport révèle par ailleurs que plus de 1 040 accidents du travail et maladies professionnelles ont été enregistrés au cours de l’année. Si ce nombre peut paraître limité au regard des effectifs couverts, il constitue néanmoins un signal d’alarme sur la nécessité de renforcer les politiques de prévention, de sécurité et de formation aux risques professionnels, notamment dans les secteurs les plus exposés.



Autre enseignement du document : le dialogue social poursuit sa progression dans les entreprises, avec l’organisation de 394 élections professionnelles en 2025.



Pour le ministre Mamadou Lamine Dianté, « ces données ne sauraient être lues comme un simple inventaire statistique. Elles appellent à une action résolue, mêlant renforcement des contrôles, accompagnement des entreprises vers la conformité et soutien actif à l’emploi. » Car, au-delà des chiffres, c’est bien la stabilité sociale et la confiance dans l’avenir qui sont en jeu. Le chemin vers un travail décent reste long, mais il passe d’abord par une prise de conscience collective et une responsabilité partagée entre l’État, les employeurs et les syndicats.