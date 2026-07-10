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Contraint à l’exil- Pourquoi il ne faut pas sous-estimer Doudou Ka dont le retour et l'influence pourraient peser lourdement lors des prochaines échéances électorales

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 10 Juillet 2026 à 15:39 modifié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 16:59

Qu'on lui voue ou non une quelconque affection, l'honnêteté intellectuelle exige de reconnaître que Doudou Ka incarne une force politique montante.
Fort d'une expérience éprouvée et d'une assise populaire incontestable, il s'apprête à fonder sa propre formation.
Son implantation territoriale et sa maturité stratégique en feront un acteur incontournable lors des prochaines échéances électorales locales et présidentielle. Révélations !


Contraint à l’exil- Pourquoi il ne faut pas sous-estimer Doudou Ka dont le retour et l'influence pourraient peser lourdement lors des prochaines échéances électorales
Au cours d’une assemblée inaugurale réunissant les membres fondateurs du Parti pour le Grand Sénégal (PGS), son initiateur, Doudou Ka, a esquissé les contours de son ambition républicaine.

Fustigeant les discours souverainistes qu'il perçoit comme des chimères désincarnées, ce véritable catalyseur des foules, dont le verbe incarne la quintessence de la volonté populaire, érige en viatique une « grammaire politique de vérité ».

Par cette approche, il entend substituer aux incantations stériles une doctrine pragmatique, articulée autour des missions régaliennes de l'État, des exigences impérieuses du développement et du rayonnement souverain de la Nation.

La doctrine du PGS -sa trouvaille politique - s'érige sur une architecture tripartite. Son socle, « Les Fondations », incarne les fonctions régaliennes : justice, sécurité, frontières, finances publiques et intégrité territoriale. Viennent ensuite les « Maîtrises », qui conjuguent les urgences vitales (santé, alimentation, climat) aux leviers du développement à moyen terme (industrie, numérique). Enfin, les « Ambitions » visent le rayonnement international du Sénégal.

Pour Doudou Ka, l'édification d'une puissance nationale demeure une ambition chimérique sans la consolidation préalable de ses fondations socio-économiques.

Le président du PGS a soutenu mordicus qu’il met en exergue les valeurs religieuses et culturelles du Sénégal, qu'il entend ériger au rang de fondements consubstantiels de l'identité nationale…

Évoquant les périls sécuritaires qui assaillent la sous-région, il exhorte à une vigilance de chaque instant, avant de dépeindre la Casamance comme la blessure la plus lancinante du pays. Il appelle, dès lors, à intensifier les politiques de développement, de désenclavement et de concorde nationale.

S’adressant aux dignitaires fondateurs de sa nouvelle formation politique, l'initiateur du mouvement a érigé trois préceptes cardinaux pour régir l'action collective : la réserve et la mesure dans le discours, l'exigence dans la méthode, ainsi que la cohésion dans l'action. Désormais, le Parti pour le Grand Sénégal entend orchestrer son avènement officiel sous le noble étendard : « Bâtir un plus Grand Sénégal « , sublimé par sa devise en langue nationale : « Doggu ngir Kawël Sénégal »

Ayant blanchi sous le harnais, Doudou Ka a compris que l’acteur politique qui fonde son action sur l'authenticité plutôt que sur les artifices rhétoriques capte l'attention, suscite l'adhésion, s'attire les faveurs du peuple et accroît considérablement sa légitimité.

À l’en croire, il compte ériger la sincérité en dogme, délaissant les formules creuses au profit de la vérité, et à n’en point douter, il va s'assurer l'écoute et l'estime des foules, devenant ainsi l'artisan privilégié de son propre triomphe électoral.

Dans la présentation des grandes lignes de son projet politique, Doudou Ka soutient avec détermination inflexible que sa doctrine est fondée sur la réalité nue plutôt que sur les chimères de la propagande.

Par-delà les clivages affectifs, il convient de concéder que ce jeune leader, pétri d'une solide formation intellectuelle et rompu aux arcanes du pouvoir, affiche une indéniable maestria lors des joutes électorales. Contraint à l'exil sous le poids des persécutions orchestrées par ses détracteurs, pour paraphraser un de ses seconds couteaux, il a su faire de l'adversité un tremplin pour parfaire sa stratégie et fonder sa propre formation politique.

Alliant une maturité politique remarquable à un ancrage populaire viscéral dans son terroir d'origine, il s'impose désormais comme un acteur majeur et influent. Une ascension fulgurante qui commande la plus grande vigilance pour les échéances à venir.
Bref, ce jeune acteur politique, dont l'envergure dépasse les apparences trompeuses, s'apprête à fonder sa propre formation.

Face à la carence manifeste de la classe dirigeante actuelle, ce jeune leader, naguère poussé à l'exil par -c’est un secret de polichinelle- d'iniques persécutions, promet de bouleverser l'échiquier lors des prochaines échéances électorales.

Des infos glanées de bonnes sources, notamment celles-là , jusqu’ici fiables, tapies en Casamance, il ressort que « son fief, inconsolable, regrette amèrement le départ de cet homme de conviction, dont la popularité repose sur sa profonde sociabilité et son engagement indéfectible auprès des couches défavorisées ».

Une source de renchérir : « Qu'on l'estime ou qu'on le récuse, l'évidence commande d'admettre que le sieur Doudou Ka n’en demeure pas moins un prétendant à la fois craint et redoutable, un acteur majeur dont l'étoile montante ne saurait être sous-estimée. En effet, son parcours chevronné, sa maturité stratégique et, par-dessus tout, sa solide représentativité populaire dans sa terre natale, la région méridionale (entendez la Casamance) en font un tribun dont l'ascension est à prendre très au sérieux. À n'en pas douter, son empreinte marquera profondément les prochaines échéances locales et présidentielle. »

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