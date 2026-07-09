Nécrologie- Le célèbre Idrissa n'est plus !

Le défunt était au nombre des "âmes errantes" qui arpentent nos trottoirs, ceux-là représentant l'incarnation poétique de nos cités. Telles des sentinelles familières, elles habitent les terrasses de cafés entre autres restos, façonnant l'identité éphémère du paysage urbain.



Il appartenait à ces figures de la précarité qui animent la cité. Ces populations marginales, indigents dont certains vagabonds, arpentant quotidiennement les artères urbaines et font, par leur présence poignante, partie intégrante du paysage citadin et de la mémoire de la ville.



La disparition soudaine du sieur Idrissa Ba surnommé Idy laisse plus d'un démuni face à cette vacuité inattendue, rappelant la fragilité des destins qui se croisent.



Le regretté Idy, qui a quitté ce monde futile et périssable, figurait parmi les êtres de passage, souvent relégués aux marges de l'existence, constituant pourtant la mémoire vivante et le ciment social de nos quartiers.



Sollicitant notre aumône ou notre attention, ils se font les dépositaires d'une humanité brute et poignante. Leur présence, bien qu'anonyme -à l'exception d'idy connu presque partout- , inscrit une marque indélébile dans la topographie sentimentale de la ville



Cet illustre talibé Cheikh, qui organisait annuellement des chants religieux Tidianes à Pikine, rappelé à Dieu, est, pourrait-on dire, un pan du décor familier qui s'effondre. Sa silhouette, qui naguère animait les cafés et les places publiques, laisse derrière elle une empreinte mélancolique.

Cette disparition d'idrissa Ba nous rappelle avec gravité que ces figures à son image, bien que sans attaches matérielles sont des piliers inaliénables de la vie de quartier. C'est l'occasion de réfléchir à notre rapport à l'autre et à l'importance de reconnaître la dignité de toute vie, quelle que soit sa trajectoire.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à la fratrie du défunt Idy éplorée.



Que son âme repose en paix et qu'il demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!





