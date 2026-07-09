Coopération Sénégal-Espagne : le Premier ministre reçoit la vice-présidente du gouvernement espagnol

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a accordé une audience, ce mercredi 8 juillet 2026, à la vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre du Travail et de l’Économie sociale, Yolanda Díaz, en visite au Sénégal.



Présente à Dakar à l’occasion de la 2ᵉ édition du Forum africain sur l’Économie sociale et solidaire, la responsable espagnole a échangé avec le chef du gouvernement sénégalais sur plusieurs dossiers d’intérêt commun.



Les discussions ont notamment porté sur le renforcement de la coopération entre le Sénégal et l’Espagne dans différents domaines, avec un accent particulier sur la migration circulaire, un mécanisme visant à favoriser une mobilité légale, organisée et bénéfique aussi bien pour les pays d’origine que pour les pays d’accueil.



Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de consolidation des relations bilatérales entre Dakar et Madrid, autour des enjeux liés à l’emploi, à la formation professionnelle, à l’économie sociale et solidaire ainsi qu’à la gestion concertée des migrations.



La participation de Yolanda Díaz au Forum africain sur l’Économie sociale et solidaire témoigne également de l’intérêt accordé par l’Espagne au développement de modèles économiques inclusifs et durables sur le continent africain.



À travers cette audience, les deux parties réaffirment leur volonté de renforcer leur partenariat sur des questions stratégiques au service du développement économique et social.







































































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