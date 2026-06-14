Coupe du monde 2026 - France - Sénégal : Sadio Mané, la fable du vieux lion

Il ne faut pas attendre de Sadio Mané qu’il s’épanche dans la presse ou les réseaux sociaux, qui ne sont pas vraiment une passion, à grands coups de déclarations assurées de faire le buzz, comme on dit désormais. La star sénégalaise parle peu, sa vie privée est particulièrement préservée, mais quand il dit quelque chose, la rareté de sa parole veut qu’on l’écoute. On se souvient de la finale de la dernière Coupe d’Afrique des nations au Maroc, où il avait convaincu ses coéquipiers de revenir sur le terrain après que Pape Thiaw, leur sélectionneur, a eu la brillante idée de les inciter à rentrer aux vestiaires après le penalty accordé aux Lions de l’Atlas.





Il avait aussi déclaré que la Coupe du Monde 2026 serait sa dernière grande compétition avec les Lions de la Teranga, dont il porte le maillot depuis 2012. Champion d’Afrique en 2022, et peut-être en 2025 si le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) valide dans les prétoires le titre obtenu à Rabat (1-0) mais attribué au Maroc par la Confédération Africaine de Football (CAF) après les multiples incidents ayant émaillé la finale, Sadio Mané espère enfin briller en phase finale d’un Mondial avant de tirer sa révérence.





"Il n’avait pas franchi le premier tour en 2018 et s’était blessé juste avant le tournoi en 2022. Sa motivation sera immense pour sa dernière Coupe du Monde, même si on peut toujours espérer qu’il change d’avis et pousse jusqu’à la CAN 2027", suggère l’ancien défenseur Ferdinand Coly.







Giresse : "Il maîtrise mieux toutes les situations en match"



Comme en 2002, les Sénégalais affronteront la France dès leur entrée en lice. Il y a vingt-quatre ans à Séoul, ils avaient battu les champions du monde en titre (1-0) et atteint les quarts de finale. Mardi à East Rutherford, l’attaquant d’Al-Nassr sera une des principales menaces pour la défense des Bleus. Car son niveau, malgré les années qui passent et son exil en Arabie Saoudite à l’été 2023, ne semble pas avoir baissé.



"Il va sans doute un peu moins vite, moins endurant, ce qui est normal quand on vieillit, mais il compense par l’expérience, intervient Alain Giresse, qui a plusieurs fois dirigé Mané lorsqu’il était sélectionneur du Sénégal entre 2013 et 2015. Il gère mieux ses efforts, maitrise mieux toutes les situations en match et cela favorise son efficacité devant le but. Il est moins accaparé par les taches défensives, au bénéfique de son rendement offensif."





Les statistiques du Sénégalais en 2025-2026 semblent valider les impressions de l’ancien milieu de terrain de l’Equipe de France : auteur de quatorze buts et neuf passes décisives avec son club en, il a également marqué dix fois avec les Lions de la Teranga, les deux derniers le 31 mai dernier en amical face aux Etats-Unis (2-3).



Sadio Mané reste donc, aux yeux de Ferdinand Coly, "la meilleure arme du Sénégal, surtout lors de ces matches à enjeu qu’il aime tant." Ses performances doivent beaucoup à son talent, mais aussi à sa mentalité et à sa façon d’aborder son métier. "Qu’il fasse partie des meilleurs joueurs du monde depuis des années n’est pas un hasard. C’est un compétiteur né, un homme qui ne fait pas d’excès. Mané est très professionnel. C’est un leader, avec à la fois beaucoup de personnalité et d’humilié, et tous ces détails expliquent pourquoi, à 34 ans, il reste très compétitif", apprécie Malick Daf, champion du Sénégal avec le FC Teungueth cette saison et sélectionneur des moins de 20 ans.







Une histoire à écrire avec la Coupe du Monde



Les Lions de la Teranga auront forcément besoin d’un très bon Mané s’ils veulent atteindre au minimum le second tour. L’incertitude concernant les cas du capitaine Kalidou Koulibaly, blessé depuis le mois d’avril dernier, et dans une moindre mesure d’Idrissa Gueye, préoccupent les supporters sénégalais, lesquels vont beaucoup miser sur le rendement de celui qui a hérité du brassard en l’absence de l’ex-Napolitain.

"Mané est important, très important même, mais il est aussi très bien entouré, reprend Coly. Il adore les grandes compétitions, on l’a vu lors de la dernière CAN. Et jusqu’à maintenant, la Coupe du Monde ne lui a pas vraiment souri."







Une fois la compétition terminée, la question de la vie sans Sadio Mané, à moins qu’il ne décide finalement de prolonger le plaisir d’au moins un an, se posera. "On ne remplace pas un tel joueur comme ça. Il y a de très bons éléments dans l’effectif sénégalais, mais quand un leader de ce niveau arrête, il y a forcément un vide", prévient Alain Giresse. Des joueurs comme Ismaïla Sarr, IIiman Ndiaye ou Ibrahim Mbaye auront, comme le suppose Ferdinand Coly, "un rôle accru à jouer une fois que le meilleur footballeur sénégalais de l’histoire aura quitté la Tanière."



Contre la France, on va voir un grand Mané



Mais Malick Daf n’en n’est pas encore là. Le technicien, qui rappelle que le Sénégal "a très souvent sorti d’excellents joueurs, de niveau international", préfère se focaliser sur la Coupe du Monde, persuadé que son pays y tiendra un rôle majeur. "Les Lions peuvent aller loin, à condition de passer le premier tour. Affronter notamment la France, un des favoris du tournoi, et la Norvège, une excellente sélection, cela va être une excellente occasion de se tester et je peux vous assurer qu’on verra un grand Sénégal et un grand Sadio Mané." Premiers éléments de réponse, mardi, dans la banlieue de New York…