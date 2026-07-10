Retraite internationale : Sadio raccroche ses crampons

Une page monumentale du football africain et sénégalais se tourne. A l’âge où les exigences du très haut niveau imposent des choix cruciaux, Sadio Mané, qui a participé au Mondial américain sans avoir eu l’impact qu’il faut sur son équipe, a choisi de s’adresser directement à ses supporters et à la Nation entière pour officialiser son retrait de l’Equipe nationale. C’est avec une vive émotion et une grande transparence que la star des Lions a partagé sa décision, marquant l’épilogue d’une aventure internationale hors du commun.

Dans sa lettre d’adieu, l’attaquant légendaire commence par solliciter l’indulgence du Peuple pour les éventuels manquements ou déceptions au cours de son long parcours. Un geste de grande humilité qui caractérise l’homme autant que le joueur. L’accent est mis sur le dévouement total dont il a fait preuve à chaque fois qu’il a arboré le maillot vert, jaune et rouge. «Sachez que j’ai tout sacrifié pour ce drapeau. J’ai donné le meilleur de moi-même et j’ai toujours combattu avec hargne pour notre Patrie», confie l’ex-buteur des Lions dans son communiqué écrit de Dakar.



Un palmarès gravé en lettres d’or : les deux étoiles de la Can

Le passage de Sadio Mané en sélection restera à jamais synonyme de la plus belle période de l’histoire du football sénégalais. Leader technique et spirituel de sa génération, il a été le grand artisan des plus beaux succès du pays, marqués notamment par la conquête historique de deux titres de champion d’Afrique (Can).

Exprimant sa profonde gratitude envers le public sénégalais, Mané a rappelé que ce lien indéfectible avec le Peuple avait été la clé de voûte de sa longévité et de ses triomphes sur la scène continentale et mondiale. «Votre soutien constant a été le moteur de ma réussite», insiste-t-il, scellant ainsi une communion rare entre une star et son public. Si la fin de son parcours de joueur international est désormais actée, Sadio Mané rassure immédiatement sur ses intentions futures. Pas question pour lui de s’éloigner du sport qui l’a couronné.

Le champion se projette déjà dans l’avenir et propose de mettre sa riche expérience accumulée sur les pelouses européennes et mondiales au service du développement du football local. «Demain, c’est avec plaisir que je mettrai mon expérience au service de la Nation, que ce soit au sein d’un staff technique, sur un banc d’entraîneur, ou dans les instances dirigeantes», annonce-t-il fermement. Cette annonce ouvre de nouvelles perspectives passionnantes pour le football sénégalais, qui pourra continuer à capitaliser sur le leadership, la discipline et la vision de son plus grand ambassadeur moderne. En terminant son message par un vibrant «Vive le Sénégal», Sadio Mané rappelle que son amour pour sa Patrie reste intact, au-delà des limites du rectangle vert.















































































Le Quotidien