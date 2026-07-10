Samir Nasri (ex-joueur de l'OM et Arsenal) placé en garde à vue pour blanchiment en bande organisée

Nos confrères du Parisien ont révélé l'information ce jeudi soir. Samir Nasri, ancien milieu international français retraité des terrains depuis 2021, a passé une dizaine d'heures en garde à vue, dans la journée, dans les locaux de la Brigade de recherches et d’investigations financières (Brif) de la police judiciaire de Paris.





Les enquêteurs ont interrogé l'ancien joueur de l'OM dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour importation de produits stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment d’importation de stupéfiants en bande organisée, précise le quotidien francilien.



Le cœur du dossier concerne un narcotrafiquant marseillais, incarcéré depuis 2021. L'ex-joueur de Manchester City était concerné dans le volet "blanchiment en bande organisée" de cette affaire en qualité d'ancien gérant du "XS", une discothèque d'Ivry-sur-Seine dont il est devenu l'un des actionnaires il y a une dizaine d'années.

Toujours d'après Le Parisien, la garde à vue de Samir Nasri s'est terminée en fin de journée sans qu'aucune poursuite judiciaire ne soit encore décidée dans l'immédiat.