Coupe du monde - Les Bleus dominent le Maroc sans trembler (2-0) avec des buts de Mbappé et Dembélé et filent en demi-finales

Comme en 2018, comme en 2022, l’équipe de France sera au rendez-vous des demi-finales de la Coupe du monde. Grâce à la huitième réalisation dans cette édition 2026 de Kylian Mbappé, qui a manqué un penalty en première période, puis au but libérateur d’Ousmane Dembélé, les Tricolores ont disposé du Maroc, comme il y a quatre ans, sur le score de 2-0. Ils retrouveront la Belgique ou l’Espagne, dans le dernier carré, mardi 14 juillet.





La carrière de Didier Deschamps en équipe de France va donc compter une nouvelle demi-finale en tournoi majeur. La 5e en tout et la troisième consécutive, glanée de haute main par son équipe, qui a pourtant longtemps manqué de réussite face au but adverse. Impressionnants de maîtrise, face à des Marocains qui n’ont cadré qu’une frappe, à la 83e minute par Azzedine Ounahi, les partenaires de Manu Koné, immense au milieu de terrain en première période, ont d’abord buté sur Yassine Bounou.





Mbappé affole les compteurs



L’ancien portier du FC Séville s’est interposé deux fois coup sur coup d’entrée (4e, 5e), face à Mbappé et Dayot Upamecano. Et il a fait passer un premier coup de froid dans le camp tricolore, en repoussant, sur sa gauche, le penalty de Mbappé que le Madrilène avait lui-même obtenu (28e). Et on s’est demandé si les Tricolores allaient parvenir à le battre après qu’il a repoussé, solide de la main droite, une frappe dans la surface de Désiré Doué (35e).





Alors que les sorties de balles marocaines ont été plus tranchantes au retour des vestiaires, la défense tricolore a été une nouvelle fois irréprochable, et à force de porter le danger sur le but adverse (55e, 56e), les champions du monde 2018 ont trouvé la faille. Grâce à leur capitaine, évidemment. Trouvé par Doué à l’entrée de la surface, Mbappé a inscrit son 20e but en Coupe du monde d’une frappe splendide du droit, qui a cette fois laissé Bounou sans réponse (1-0, 60e).



On a vu Mateta et Zaïre-Emery



L’ancien Monégasque, désormais directement impliqué sur 100 buts en équipe nationale (64 buts, 36 passes décisives), a ouvert la voie aux siens et poursuit son duel dantesque face à Lionel Messi dans ce Mondial, sous les yeux d’Antoine Griezmann, présent en famille dans les tribunes. Et si les statistiques ne le retiendront pas, il a aussi été prépondérant via ses déplacements sur le but du break.





Après une remise à Dembélé dans le camp des Lions de l’Atlas alors que les espaces se sont ouverts, il a ouvert un espace à droite, d’un appel vers la gauche, dont a profité le Ballon d’Or 2025 pour placer une frappe du droit, touchée par Bounou, qui a fini au fond des filets (2-0, 66e). De quoi lancer définitivement les Bleus vers un 45e succès en Coupe du monde.

Tous concernés défensivement jusqu’au bout, les Français, dont Warren Zaïre-Emery, entré pour la première fois de la compétition à la 71e minute, ont même failli aggraver la marque grâce à Bradley Barcola (88e) ou Jean-Philippe Mateta (90e+4). L'ancien Lyonnais est entré après que Mbappé a été légèrement touché à une cheville sur un contact. Mais pas de panique. Le joueur du Real Madrid sera quand même là pour le prochain match, qui sera, là encore, un remake. Soit de la demi-finale de 2018 face aux Diables Rouges, soit de la demie de l’Euro 2024 face à la Roja.