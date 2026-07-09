Idrissa Baldé sera finalement inhumé à Tivaouane

Dakarposte a appris qu'Idrissa Baldé, décédé aujourd'hui, sera finalement inhumé demain à Tivaouane.



Auparavant, une cérémonie de levée du corps est prévue à 9 heures à la devanture de la morgue de l'hôpital Principal de Dakar où il a rendu l'âme.



Qu'Allah l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique !