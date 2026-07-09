La DIC fait tomber un dealer notoirement connu, fournisseur des secteurs (Liberté 6, Sacrée Coeur et environs) en haschich et la MDMA (ou ecstasy)

Nos forces de défense et de sécurité (limiers, pandores et gabelous) abattent un labeur herculéen malgré le dénuement des moyens qui leur sont alloués. Quasiment pas un jour ne s'écoule sans qu'ils ne soient les artisans d'une véritable prouesse opérationnelle, matérialisée par des saisies de stupéfiants et la neutralisation de réseaux criminels entre autres.



En effet, la traque menée par nos perspicaces FDS démontre la volonté implacable des autorités de purger la capitale de ses démons.



Dakarposte a appris de ses radars fureteurs que les limiers de la Division des Investigations Criminelles viennent de réussir une prouesse: ils ont fait tomber un dealer notoirement connu, lequel fournissait Sacrée Coeur, Liberté 6 et environs en haschich et la prisée MDMA (ou ecstasy).



En effet, Abraham Bouly Bassene, puisqu'il s'agit de lui, est tombé dans la souricière des limiers de la DIC.



L'inspection minutieuse de la piaule du dealer , conduite sous ses yeux, a donné aux agents de police l'opportunité de saisir une quantité de haschich.



Les investigations, diligentées à la suite de cette découverte, se poursuivent sous l’égide des autorités compétentes.



Affaire à suivre ...



