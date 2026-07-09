JOJ 2026 : Un collectif d’agents licenciés sous le régime de Diomaye menace de perturber l’événement

Du 31 octobre au 13 novembre se dérouleront les Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été de Dakar en 2026. Au seuil de l’évènement, soit environ quatre mois avant, 30.306 individus qui persistent à affirmer avoir été congédiés sous le régime du Président Diomaye FAYE menacent de perturber la fête sportive.



« Le Sénégal ne peut pas se permettre un cadre de loisirs alors qu’il y a 30 000 et quelques pères de familles qui ont été jetés dans la rue par le même gouvernement, qui est en train d’organiser des loisirs pour des jeunes de l’extérieur (ou bien de l’international). Nous n’allons pas l’accepter. Nous allons utiliser tous les moyens pour manifester notre colère», a confié Boubacar FALL, coordinateur du Rassemblement des travailleurs licenciés du Sénégal, lors d’une interview à la RFM.



Au fil de son discours, M. FALL a souligné que le but de cette action est de mettre en lumière « l’incompétence du gouvernement en place, qui est en train de jeter des dignes Sénégalais à la rue sans raison ».



Si le chef du mouvement n’a pas précisé la tactique que le groupe envisage de suivre, il a affirmé que les travailleurs renvoyés restent « toujours ouverts au dialogue », dans le but de trouver une solution avantageuse pour tous.



Les licenciements massifs survenus dans l’administration publique et parapublique au Sénégal s’expliquent par un affrontement de versions contradictoires. Le groupe de travailleurs dénonce des « purges » et des « règlements de comptes ».



Simultanément, les entités gouvernementales affirment avoir suivi la procédure, en citant des raisons de « rationalisation budgétaire » ou de « licenciements économiques ».



Durant les JOJ, on attend près de 2 700 concurrents, de 15 à 18 ans, qui se mesureront dans une trentaine de disciplines sportives, au sein d’installations éparpillées entre Dakar, Diamniadio et Saly. On fera appel à plus de 6.000 volontaires.

















































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