COLÈRE À L'UCAD : Les syndicats du COUD sur le pied de guerre après l'inculpation de trois agents dans l'affaire Abdoulaye Ba

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) replonge dans la tourmente, mais cette fois-ci sur le terrain social et judiciaire. Le décès d'Abdoulaye Ba a basculé en affaire d'État au sein du campus. Alors que l'enquête ouverte par les forces de l'ordre a conduit à l'arrestation et à l'inculpation de trois agents de l'administration du COUD pour leur responsabilité présumée dans le drame, la réplique syndicale n'a pas tardé.



Réunis en assemblée générale de crise, les secrétaires généraux des syndicats du COUD ont exprimé leur indignation face à une décision qu'ils jugent injuste et hâtive.



Les syndicats fustigent une désignation de « boucs émissaires »



Pour les représentants des travailleurs, ces trois agents ne font que payer le manque criant de moyens logistiques et sécuritaires au sein des résidences universitaires. Les syndicats estiment que la justice cherche à calmer la colère de la communauté estudiantine en sacrifiant des pères de famille qui accomplissaient leur mission dans des conditions extrêmement complexes.



L'intercollectif syndical exige la libération immédiate et inconditionnelle de leurs collègues. Ils pointent du doigt les failles structurelles de l'université, qui incombent, selon eux, à la direction générale et aux autorités de tutelle, plutôt qu'aux agents exécutants présents sur le terrain le jour du drame.



Un préavis de grève et un blocage du campus en vue

Cette affaire menace de paralyser totalement les services essentiels du campus social. En signe de protestation, les syndicats ont annoncé le port de brassards rouges et menacent de décréter un mot d'ordre de grève générale dès les prochaines heures. Un tel mouvement entraînerait la fermeture des restaurants universitaires, l'arrêt du service de nettoiement et la suspension de la gestion des hébergements.



Alors que l'année académique traverse déjà une période charnière, ce bras de fer entre les syndicats du COUD et l'appareil judiciaire pourrait plonger l'UCAD dans une nouvelle crise majeure. La base syndicale se dit prête à durcir le ton et à multiplier les actions de terrain tant que les trois agents resteront derrière les barreaux.



















































Igfm