La nostalgie lumineuse du Pont Faidherbe

Il est des détails infimes qui enfantent l’âme d'une cité. Autrefois, l'antique éclairage du Pont Faidherbe offrait aux nuits de Saint-Louis du Sénégal un spectacle d'une rare poésie.



Les reflets mordorés de ses lampes venaient danser sur les eaux du fleuve, enveloppant l'ouvrage d'une aura féerique.



Si la modernité a aujourd'hui redessiné ses contours, nombreux sont ceux qui pleurent le charme intemporel de cette illumination d'antan.

Puisse l'avenir convaincre les édiles de restaurer ces lueurs d'autrefois, gardiennes de la véritable identité nocturne de Saint-Louis.