Youssou N’dour, égal à lui-même, et le Super Étoile ont fait vibrer les Francofolies depuis la scène Foulquier

Youssou N’dour, dont le talent magistral, la voix sublime et l’absolu professionnalisme ont depuis longtemps emporté l’adhésion unanime, ne cesse d'émerveiller le monde en dépit du poids des ans.

C'est qu'à l'évidence, l'artiste véritable ignore le déclin de l'âge. Cette noble perspective rappelle que l'art s'affranchit des outrages du temps ; le geste créateur demeure une quête perpétuelle qui transcende les fragilités du corps.

Pour ces âmes élues, à l'image de l'empereur de la musique africaine, pour paraphraser son "frère siamois" (Mbaye Dièye Faye), il n'est point de retraite. Leur esprit et leur sensibilité demeurent en un éveil constant, magnifiés par le flot continu d'une existence pavée d'émotions et d'expériences. Ainsi, à l'instar des grands crus, Youssou N’Dour se bonifie chaque jour, offrant au monde la quintessence de son génie



Figurez-vous que l'éminent artiste et son mythique orchestre, le Super Étoile, ont offert une prestation remarquable sur la scène Jean-Louis Foulquier lors du célèbre festival des Francofolies de La Rochelle. Cet événement a marqué un retour triomphal pour la légende Sénégalaise, trente ans après sa dernière apparition sur cette scène historique.



L'Enfant Prodige de la Médina a une fois de plus démontré l'étendue de son talent face au public français. Son retour très attendu lors du festival des Francofolies de La Rochelle s'est avéré être un triomphe absolu



La mythique scène Jean-Louis Foulquier, joyau du festival érigé en bord de mer face aux célèbres tours et au Vieux-Port, a vibré au son des plus grands succès de l'artiste. Dans une ambiance festive et chaleureuse, des dizaines de milliers de festivaliers de toutes générations ont fusionné dans un même élan de joie, se laissant emporter par les rythmes envoûtants du Super Étoile. Cette communion exceptionnelle a transformé l'Esplanade Saint-Jean-d'Acre en une véritable piste de danse à ciel ouvert, soulignant une fois de plus le charisme intarissable de la star sénégalaise.

