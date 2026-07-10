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Hommage à Idrissa Baldé, affectueusement nommé « Idy » : Le rappel à Dieu d’une figure éminente de la concorde inter-confrérique… (Par Ousmane Gandhy Ba)

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 10 Juillet 2026 à 13:29 modifié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 15:31

Hommage à Idrissa Baldé, affectueusement nommé « Idy » : Le rappel à Dieu d’une figure éminente de la concorde inter-confrérique… (Par Ousmane Gandhy Ba)
C’est avec une profonde tristesse que je salue aujourd'hui la disparition d'un homme d'exception, un musulman accompli dont la vie fut un vibrant hymne à l’humilité.


Le regretté Idrissa Baldé (à l’état civil) était de ces êtres rares, une âme pure et authentique dont la foi inébranlable transcendait les appartenances.

Véritable trait d’union vivant entre les confréries, il portait en lui la quintessence de la spiritualité, réunissant les cœurs au-delà des chapelles.

Fervent adepte de la confrérie tidiane, il n'en entretenait pas moins des relations d'une profonde fraternité avec l'ensemble des autres communautés spirituelles.

Qu'il se trouvât à Tivaouane, Touba, Yoff ou Ndiassane, ainsi que dans de multiples autres foyers religieux, cet homme évoluait en terre familière.

Il jouissait ainsi d'une immense considération de la part des Tidianes, des Mourides, des Layènes et des Khadres, comme de tous ceux qui reconnaissaient en sa personne un homme de foi, d'apaisement et de concorde.


Inlassable pèlerin du quotidien, il arpentait les grandes artères, les avenues vibrantes et les cafés de la ville. Il sillonnait ces espaces, côtoyant aussi bien l'humble que le nanti, non pas par ambition mondaine, mais animé par une dignité exemplaire et la volonté d’avoir son pain quotidien.
En termes moins sibyllins, dénué des moyens les plus élémentaires pour subvenir à ses besoins, il devait s’en remettre à la bienfaisance des classes aisées.

Chaque pas qu'il faisait dans cette cité, la capitale Sénégalaise, qu'il connaissait si bien témoignait, soit dit en passant, de sa force de caractère.
D'une indomptable force d'âme, il ne se laissait jamais fouler aux pieds, en dépit de son indigence. Ah oui, démuni mais doté d'une trempe exceptionnelle, le regretté Idy ne souffrait aucune humiliation et tenait tête à quiconque. Idrissa, l'ami véritable que chacun chérissait, laisse derrière lui un vide incommensurable.


Son trépas soudain chavirera à jamais l'âme de ceux qui ont eu le privilège de croiser sa route. Cette disparition nous rappelle, avec une cruelle évidence, l’insoutenable fragilité de l'existence et l'éphémère nature de notre pèlerinage terrestre.


Il appartenait à cette caste d’hommes effacés qui, dédaignant les ors et la vanité du monde, n'en demeurent pas moins des repères fondamentaux pour la communauté. Par son naturel, son dévouement et son inaltérable sincérité, il avait su conquérir l'estime et l'affection de tous.


Rayonnant par sa simplicité, son extrême modestie, sa constante disponibilité et sa loyauté, il laisse en héritage l'affection unanime et le respect profond de ceux qui l'ont côtoyé.


Figure tutélaire de Pikine, il perpétuait chaque année de ferventes célébrations spirituelles qui rassemblaient une foule nombreuse dans une ferveur unanime.
Son dévouement pour l’élévation des âmes et l’harmonie sociale demeurera à jamais ancré dans la mémoire collective.


Idy incarnait l'essence même de la fidélité, se distinguant par une présence indéfectible auprès de ses proches. Il se recueillait régulièrement dans les grands foyers spirituels, à l'image de Touba, Tivaouane, Ndiassane, entre autres chapelles religieuses notamment Yoff auprès de la communauté layène, illustrant son respect pour les croyances.


Il partageait également les étapes marquantes de l'existence—baptêmes, unions et deuils—, offrant un soutien précieux dont la discrétion soulignait la profondeur de son engagement envers les autres.

En cet instant, le vide creusé par son absence se révèle insondable. Cette silhouette coutumière, qui insufflait la vie aux artères de Dakar, à ses places publiques, à ses cafés et à ses foyers de dévotion, fera désormais cruellement défaut à chacun d'entre nous. Avec sa disparition, c'est un pan entier de notre mémoire collective qui s'évanouit.

Cette disparition nous convie à une introspection sur la nature de nos liens. Elle nous révèle que l'opulence véritable ne réside ni dans les fastes matériels ni dans la gloire éphémère, mais dans les affections que nous tissons, les âmes que nous éveillons et la générosité que nous offrons au monde.

Idy demeurera à jamais l'incarnation de cet être d'exception, qui aura dédié son existence à unir ses semblables, à se dévouer pour autrui et à ériger l'amitié en un sacerdoce.

La disparition tragique d’Idy a profondément bouleversé la communauté nationale. De l'autorité étatique aux forces de l'ordre (gendarmerie, police, douane, sapeur entre autres…), en passant par l'appareil judiciaire, le clergé, les acteurs politiques, les hommes d’affaires, les transitaires, … bref l’ensemble de la population, nul n'y est indifférent : la consternation est unanime, traversant toutes les strates de la société.
Constamment animé par la joie et la dévotion, Idy personnifiait les principes fondamentaux de la fraternité, de la solidarité et de la paix. En dépit d'une condition modeste, il incarnait une immense richesse spirituelle et humaine.

Son souvenir demeure à jamais gravé dans la mémoire de tous ceux qui ont eu le privilège de croiser sa route. La clarté de son sourire, la noblesse de sa générosité, sa fidélité indéfectible et son amour inconditionnel de l'humanité continueront à guider et à inspirer nos pas.
Ceux qui l’ont côtoyé s’accordent à dire que derrière sa silhouette familière se cachait un monument de piété et de discrétion. Il a su traverser les tumultes du monde en gardant le cœur intact et les mains propres.

Il nous laisse en héritage la beauté de ses actes désintéressés et le souvenir d'un homme qui, dans le silence de son labeur, aura été un véritable ciment social et un modèle de dévotion.

Puisse le Très-Miséricordieux, Allah Azwajal, absoudre ses péchés, l’agréer en Son Paradis céleste, auréoler sa sépulture d’une clarté éternelle et élargir sa dernière demeure. Qu'Il dispense patience, résilience et réconfort à sa famille, ses proches, ses amis, aux communautés religieuses ainsi qu'à la nation sénégalaise tout entière

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'uun. (Nous appartenons à Allah et à Lui nous retournons).

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