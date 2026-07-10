Au moins 12 morts dans un feu de forêt près d'Almeria, dans le sud de l'Espagne

Un feu de forêt vient endeuiller l'Andalousie. Prises au piège dans leur véhicule ou rattrapées par les flammes en tentant de s'enfuir à pied, au moins douze personnes, dont très probablement des étrangers, ont été tuées près d'Almeria, dans le sud de l'Espagne, victimes d'un feu de forêt.



Le bilan du sinistre, assurément l'un des plus graves de l'histoire récente en Espagne, reste provisoire, 23 personnes n'ayant toujours pas été localisées selon les autorités. Huit personnes ont en outre été blessées, dont quatre grièvement par brûlures.



"Nous avons 12 personnes décédées et 23 personnes toujours pas localisées", a déclaré le président régional andalou Juan Manuel Moreno, disant "espérer que ces 23 personnes non localisées soient finalement retrouvées et qu'elles ne soient pas décédées".



"15 km en deux heures"



Le feu est parti jeudi en fin d'après-midi d'un fossé après la rupture d'un câble d'alimentation électrique le long d'une route nationale dans la zone de Los Gallardos, a-t-il expliqué.



"Nous sommes face à un incendie très complexe, qui s'est propagé comme une traînée de poudre", a-t-il détaillé, évoquant des flammes qui ont parcouru "15 km en deux heures", aidées par le vent, Almeria étant une des régions les plus venteuses d'Espagne.



Dans cette zone comprenant de nombreux ravins et des maisons dispersées à flanc de coteaux, la topographie rend le travail des pompiers particulièrement compliqué.



Le terrain, sur lequel autour de 3 200 hectares ont déjà été ravagés, présente en effet "des zones très escarpées où l'accès est difficile, non seulement pour les camions-citernes eux-mêmes, mais surtout pour les engins lourds", a dit Juan Manuel Moreno.



Devant l'avancée du feu, a poursuivi le responsable, les autorités locales ont demandé à la population de se confiner dans certains cas et dans d'autres de "quitter le domicile en empruntant tel chemin et pas un autre"



Certaines des victimes n'ont pas tenu compte des consignes de sécurité qui leur avaient été données, a-t-il regretté, et "malheureusement, cela a eu pour conséquence leur mort".



Un peu plus tôt, le conseiller chargé des situations d'urgence de l'Andalousie Antonio Sanz avait indiqué que quatre personnes étaient mortes à bord d'une voiture, et sept autres en tentant de s'enfuir à pied.



D'après lui, les victimes emprisonnées dans l'habitacle de la voiture pourraient être britanniques d'après l'emplacement du volant (à droite) tandis que les victimes à pied pourraient "également être étrangères, belges ou britanniques".