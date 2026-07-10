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Au moins 12 morts dans un feu de forêt près d'Almeria, dans le sud de l'Espagne

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 10 Juillet 2026 à 13:36 modifié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 15:36

Le ​bilan des feux de forêt survenus dans la province d'Almeria, dans le sud de ​l'Espagne, s'est alourdi vendredi à au moins 12 morts et 23 disparus, alors que les pompiers étaient toujours à pied d'œuvre pour circonscrire l'un des incendies les plus meurtriers jamais enregistrés dans le ​pays.


Au moins 12 morts dans un feu de forêt près d'Almeria, dans le sud de l'Espagne
Un feu de forêt vient endeuiller l'Andalousie. Prises au piège dans leur véhicule ou rattrapées par les flammes en tentant de s'enfuir à pied, au moins douze personnes, dont très probablement des étrangers, ont été tuées près d'Almeria, dans le sud de l'Espagne, victimes d'un feu de forêt.

Le bilan du sinistre, assurément l'un des plus graves de l'histoire récente en Espagne, reste provisoire, 23 personnes n'ayant toujours pas été localisées selon les autorités. Huit personnes ont en outre été blessées, dont quatre grièvement par brûlures.

"Nous avons 12 personnes décédées et 23 personnes toujours pas localisées", a déclaré le président régional andalou Juan Manuel Moreno, disant "espérer que ces 23 personnes non localisées soient finalement retrouvées et qu'elles ne soient pas décédées".

"15 km en deux heures"

Le feu est parti jeudi en fin d'après-midi d'un fossé après la rupture d'un câble d'alimentation électrique le long d'une route nationale dans la zone de Los Gallardos, a-t-il expliqué.

"Nous sommes face à un incendie très complexe, qui s'est propagé comme une traînée de poudre", a-t-il détaillé, évoquant des flammes qui ont parcouru "15 km en deux heures", aidées par le vent, Almeria étant une des régions les plus venteuses d'Espagne.

Dans cette zone comprenant de nombreux ravins et des maisons dispersées à flanc de coteaux, la topographie rend le travail des pompiers particulièrement compliqué.

Le terrain, sur lequel autour de 3 200 hectares ont déjà été ravagés, présente en effet "des zones très escarpées où l'accès est difficile, non seulement pour les camions-citernes eux-mêmes, mais surtout pour les engins lourds", a dit Juan Manuel Moreno.

Devant l'avancée du feu, a poursuivi le responsable, les autorités locales ont demandé à la population de se confiner dans certains cas et dans d'autres de "quitter le domicile en empruntant tel chemin et pas un autre"

Certaines des victimes n'ont pas tenu compte des consignes de sécurité qui leur avaient été données, a-t-il regretté, et "malheureusement, cela a eu pour conséquence leur mort".

Un peu plus tôt, le conseiller chargé des situations d'urgence de l'Andalousie Antonio Sanz avait indiqué que quatre personnes étaient mortes à bord d'une voiture, et sept autres en tentant de s'enfuir à pied.

D'après lui, les victimes emprisonnées dans l'habitacle de la voiture pourraient être britanniques d'après l'emplacement du volant (à droite) tandis que les victimes à pied pourraient "également être étrangères, belges ou britanniques".

Au moins 12 morts dans un feu de forêt près d'Almeria, dans le sud de l'Espagne
Le maire du hameau de Bedar où ont été trouvées les victimes, Ángel Francisco Collado, a quant à lui assuré que "certains habitants avaient conseillé au groupe de neuf personnes (qui ont pris la fuite à pied) de se réfugier chez eux".

"Ils ne les ont pas écoutés et sept d'entre eux sont décédés, et deux autres sont en route pour l'hôpital", a-t-il poursuivi.

Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées, et près de 500 pompiers et militaires sont déployés pour lutter contre cet incendie, aidés par une vingtaine d'engins aériens.

"Immense tristesse et désolation"

"Immense tristesse et désolation face aux terribles conséquences de l'incendie qui affecte la province d'Almería", a réagi sur X le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, tandis que le roi et la reine d'Espagne ont observé une minute de silence lors d'une cérémonie pour la fin de la formation militaire de la princesse Leonor.

Les autorités et les pompiers observent de très près la météo, redoutant un changement fatal du sens du vent qui pourrait faire reprendre de plus belle les flammes.

"Nous savions en réalité que cet été serait l'un des plus difficiles, et il le sera", a déploré Juan Manuel Moreno.

"En Espagne et en Andalousie en particulier, les fortes pluies que nous avons eues en hiver, ont entraîné au printemps une croissance du sous-bois, des broussailles, lesquelles, avec les vagues de chaleur, se sont desséchées et sont devenues un combustible parfait pour les incendies".

Au moins 12 morts dans un feu de forêt près d'Almeria, dans le sud de l'Espagne
Pays en première ligne du réchauffement climatique, l'Espagne a connu ces dernières années des vagues de chaleur de plus en plus longues, dès le printemps, puis l'été, avec des températures dépassant parfois les 40°C, créant les conditions pour des feux dévastateurs.

En 2025, plus de 393 000 hectares ont été ravagés par les flammes en Espagne, selon le Système européen d'information sur les incendies de forêt (Effis), soit les pires feux de l'histoire récente du pays. Dans ces incendies, plus de 8 000 au total, 8 personnes avaient été tuées, 86 blessées et plus de 42 000 évacuées, d'après le ministère de l'Intérieur.




















Avec AFP

Au moins 12 morts dans un feu de forêt près d'Almeria, dans le sud de l'Espagne

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