Sécurité, légalité et transparence autour d'un cortège politique.

Les images de cette vidéo qui circule sur le net montrent le cortège de Ousmane SONKO se rendant à Touba. On y observe un motard en tenue civile ouvrant la voie, ainsi que plusieurs véhicules d'escorte dans lesquels apparaissent des personnes portant ce qui semble être des armes longues. Sur la seule base de la vidéo, il n'est toutefois pas possible d'identifier avec certitude ces personnes, leur statut (Police Nationale du Sénégal, #Gendarmerie, militaires, agents de sécurité ou autres) ni la nature exacte de leurs armes mais ils ressemblent beaucoup à des civiles.(voir photos).

Cette situation soulève néanmoins plusieurs questions d'intérêt public. Si le motard chargé d'ouvrir la route est effectivement un civil, quel est son fondement légal pour assurer cette mission ? En règle générale, la régulation de la circulation et l'escorte officielle relèvent des forces de sécurité compétentes, dans le cadre des missions prévues par la loi.

La présence apparente de plusieurs personnes armées de fusils d'assaut dans les véhicules d'escorte appelle également des explications. S'agit-il d'agents de l'État régulièrement habilités à porter des armes dans le cadre d'une mission officielle, ou d'autres catégories de personnels ? Cette distinction est essentielle, car le port d'armes et les missions de protection rapprochée sont strictement encadrés par la législation.

Au-delà de la légalité, la question de l'opportunité se pose également. Dans un contexte où le Sénégal est généralement considéré comme un pays relativement stable, un dispositif de sécurité très visible autour d'un déplacement politique peut susciter des interrogations dans l'opinion publique. Il appartient aux autorités compétentes d'expliquer les raisons d'un tel dispositif lorsqu'il est exceptionnel.

Enfin, dans un État de droit, la transparence est la meilleure réponse aux interrogations des citoyens. Si ce dispositif était autorisé et assuré par des personnels légalement habilités, les autorités peuvent le préciser. À l'inverse, si des personnes non habilitées ont exercé des missions réservées aux forces de sécurité ou porté des armes en dehors du cadre légal, il appartiendrait aux autorités compétentes de vérifier les faits et, le cas échéant, d'en tirer les conséquences prévues par la loi.

Une clarification officielle est attendue du Ministère de l'Intérieur - Sénégal afin de renforcer la confiance du public dans les institutions.





Monsieur le Président Sem Bougar DIOUF UPS

Union des Panafricanistes Sénégalais - UPS