Grand Magal de Touba : l'opus inédit de Jahman en collaboration avec Ahmada Jadid en gestation

À l'approche du Grand Magal de Touba, l'artiste Jahman X-press renoue avec une tradition devenue sienne : dédier aux fidèles mourides une nouvelle mélodie spirituelle à la gloire de Cheikh Ahmadou Bamba.

Au fil des années, ces hommages musicaux se sont mués en un rendez-vous artistique et spirituel très prisé, précédant la célèbre célébration religieuse.Cette année encore, l'enfant de Diourbel s'attelle à l'élaboration d'une nouvelle œuvre pieuse.

Pour ce faire, il s'est retiré en studio en compagnie d'Ahmada Jadid, fils de Serigne Modou Kara Mbacké, afin de concevoir un titre inédit célébrant la grandeur de Serigne Touba et la ferveur du Grand Magal.



Habitué de l'univers événementiel, l'artiste Jahman conjugue régulièrement son talent à l'inspiration de figures religieuses afin de magnifier l'héritage spirituel de Cheikh Ahmadou Bamba à travers le prisme de la musique et de l'image.



Profondément dévoué au Magal, il s'est érigé en l'un des contributeurs musicaux les plus assidus de cette commémoration. Son œuvre, dédiée au fondateur du mouridisme, s’est progressivement étoffée au fil des ans de créations devenues incontournables pour le public, à l'instar des titres Bamba la Paix, Bamba la Joie, Bamba Teranga et Bamba Ngeureum.



Porté par la préparation d'un nouveau single, l'artiste aspire à accompagner à nouveau les fidèles dans leur ferveur et à célébrer, en mélodies, les enseignements intemporels de Cheikh Ahmadou Bamba lors du Grand Magal de Touba