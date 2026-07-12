Comme pressenti, le règne de Pape Thiaw et du staff technique des Lions à la barre des Lions prend fin mais,...

La sentence est tombée tel un couperet attendu. Au terme d’une réunion décisive de son Comité exécutif, la Fédération Sénégalaise de Football a acté la fin de l'ère Pape Thiaw et du staff technique des Lions.

Une séparation qui, loin de surprendre, sonne comme l’épilogue logique d’une trajectoire dont les limites étaient devenues patentes. Il fallait voir les faits en face ; le costume était devenu trop grand, l’épreuve trop lourde.



Pourtant, comment panser la plaie béante de ce funeste soir face à la Belgique ? Comment accepter l'inacceptable ?

Les Lions du Sénégal menaient de deux précieuses longueurs, souverains sur le pré, à six petites minutes du terme de cette rencontre fatidique.

Dans les gradins, l’incrédulité habitait même le camp adverse, où les supporters des Diables Rouges, résignés, amorçaient déjà une lente procession vers les sorties. La messe semblait dite. Et puis, la tragédie sportive s’est abattue. Un effondrement tellurique en cent vingt secondes, où l’espoir s’est mué en mirage, suivi de ce coup de grâce, cruel et fatal, parachevé par le point de penalty.



La stupeur fut totale, plongeant les Sénégalais, d'ici et d'ailleurs, dans un abîme de désolation. Les Belges eux-mêmes, dans un élan d'incrédulité, durent courir pour regagner les travées, témoins ébahis d’un miracle auquel ils avaient cessé de croire.

Mais, l’on ne saurait se contenter de simples regrets ou d'un éphémère haussement d’épaules.



Comme l’a récemment souligné à sa Une le site d'informations Dakarposte, si le technicien s'en va aujourd'hui, les responsabilités du naufrage ne sauraient lui incomber de manière exclusive. La débâcle est systémique.

À l'aune de cet échec, la lumière doit être faite et les responsabilités clairement situées.

Quels que soient leur rang, leur statut ou leurs privilèges, les véritables architectes de cette déliquescence au sein de l'instance fédérale doivent être sanctionnés.

À défaut de cette nécessaire introspection, c'est toute la structure de ce qui nous sert d'instance dirigeante qui devra être dissoute, afin de sauver l'honneur d'une nation de football qui mérite bien mieux que l'incurie.