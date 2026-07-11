CAN 2025 : Analyse des preuves attestant de la forfaiture du verdict attribué au TAS

La première incohérence réside dans l'altération manifeste de la référence du litige. Tandis que le document en circulation arbore fallacieusement le matricule « CAS 2026/A/10857 », l'appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football (FSF) a été officiellement enrôlé par le TAS sous la nomenclature « CAS 2026/A/12295 », ainsi qu'en atteste le communiqué de presse officiel publié le 25 mars 2026.

Cette discordance s'avère rédhibitoire, chaque procédure obéissant au principe d'une identification unique. L'emploi de ce faux numéro suffit, à lui seul, à frapper l'acte d'une suspicion légitime.





L'analyse de la chronologie corrobore cette thèse par une impossibilité matérielle flagrante. La prétendue sentence, antidatée au 10 juin 2026, prétend clore définitivement le litige. Or, dès l'enregistrement officiel du recours, la juridiction arbitrale avait expressément rappelé qu'un collège arbitral devait encore être constitué et qu'un calendrier procédural serait ultérieurement édicté, octroyant aux parties de longs délais pour la production de leurs mémoires.

L'absence totale de date d'audience ou de délibéré fixée à cette époque rend l'existence d'un jugement définitif à pareille date invraisemblable.



Le contenu même de cette prétendue sentence ne laisse pas d'interpeller. Le texte allègue que l’appel de la FSF a été accueilli, que la mesure contestée a été infirmée, que l’issue de la rencontre est entérinée et que le Sénégal est solennellement sacré vainqueur de la CAN 2025. Pareille décision aurait nécessairement fait l'objet d'un communiqué officiel du TAS, et ce, préalablement à toute divulgation du jugement. Or, aucune publication émanant de l'institution n'a corroboré cette thèse.



La vacuité de communication institutionnelle trahit l'artifice de cette sentence arbitrale, qui ne hante que les méandres des réseaux sociaux.



L'inexistence de cette résolution est trahie par l'absence de toute note officielle émanant du TAS, de la CAF ou de la Fédération Sénégalaise de Football ; un verdict d'une telle envergure aurait eu, à coup sûr, un retentissement incommensurable dans l'univers sportif mondial.





De surcroît, l'apposition d'un sceau officiel ou l'imitation de la mise en page de cette prétendue décision ne sauraient garantir son authenticité, ces artifices graphiques étant à la portée du premier faussaire venu.

L'incohérence de la chronologie, les erreurs numériques du dossier et la diffusion circonscrite à la Toile conspirent à désigner ce document comme une flagrante falsification, ourdie pour abuser la crédulité publique.