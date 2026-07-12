Coupe du monde 2026 - Jude Bellingham envoie l'Angleterre en demi-finale avec un doublé contre la Norvège

Gros ouf de soulagement. L’Angleterre est parvenue à se sortir du piège posé par la Norvège, dans la fournaise de Miami (1-2). Menés au score et parfois empruntés, les Three Lions ont renversé la vapeur grâce à Jude Bellingham, auteur d’un doublé, comme face au Mexique au tour précédent. D’abord bien appliqués en défense, les Vikings se sont montrés plus entreprenants en deuxième période et peuvent être fiers d’avoir poussé les Anglais jusqu'à la prolongation. Comme en 2018, l’Angleterre est dans le dernier carré d’une Coupe du monde. Prochain adversaire : l’Argentine ou la Suisse



On espérait un duel au sommet entre deux nations en forme et, aussi, un duel à distance entre Harry Kane et Erling Haaland. Sauf que le premier n’a pas ménagé ses efforts quand il fallait défendre, quand le deuxième est complètement passé à côté de son sujet, avec si peu de tentatives à son actif (53e, 76e). Les deux buteurs en retrait, c’est donc Jude Bellingham qui a tiré son épingle du jeu. Si on ne l’a quasiment plus vu après la pause, il a été le grand artisan du succès de son équipe, inscrivant ses 5e et 6e réalisations dans la compétition. Soit autant que… Kane.



Bellingham signe encore un doublé.



Sur une passe lumineuse de Gordon en direction de la surface, le prodige anglais a réussi son contrôle orienté pour se mettre dans une bonne position pour tromper Orjan Nyland (1-1, 45e+2). Ce but était ô combien important, car l’Angleterre courait après le score après le centre-tir plein de réussite d’Andreas Schjelderup (1-0, 36e). Le scénario du pire a bien failli se dessiner pour les hommes de Thomas Tuchel, qui ont eu énormément de mal à bousculer la muraille norvégienne et ont dû, a contrario, repousser des assauts adverses.



L’Angleterre a quand même failli prendre l’avantage en toute fin de première période, avec un ballon piqué délicieux de Kane, lancé dans le dos de la défense par Bellingham (45e+4). Mais l’attaquant du Bayern Munich était hors-jeu. Le second acte a été étrange, puisque la domination anglaise n’a plus du tout été totale. C’est même tout le contraire, et on a senti des Norvégiens bien plus entreprenants. Ils ont d’ailleurs failli marquer sur une tête de Kristoffer Ajer ayant trouvé la barre de Jordan Pickford (76e).



On ne voyait pas comment les deux équipes allaient pouvoir jouer 30 minutes supplémentaires dans ces conditions extrêmes. Elles ont toutes les deux pioché physiquement, mais Bellingham avait encore un peu d’essence dans le réservoir pour sécher les Norvégiens dès l’entame de la première prolongation.

Après une frappe flottante de Morgan Rogers repoussée par Nyland, Bellingham a devancé Leo Ostigard pour s’offrir un doublé (1-2, 93e). Et, surtout, offrir la qualification à l’Angleterre, qui aurait pu faire le break quelques minutes plus tard, sur un penalty d’abord accordé à Djed Spence avant d’être annulé.