Révocation invalidée à la tête de WASCAL : la Cour suprême donne raison à l'ancien recteur Ahmadou Aly Mbaye contre l'UCAD

La Chambre administrative de la Cour suprême a tranché en faveur de l’ancien recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), le Professeur Ahmadou Aly Mbaye, invalidant ainsi la mesure rectorale qui l'écartait de la direction du pôle de recherches et d'innovation WASCAL.





Une éviction contestée en justice

Professeur titulaire à la Faculté des Sciences économiques et de gestion (FASEG) et directeur dudit pôle, l'universitaire avait déféré les décisions de son successeur, le recteur Alioune Badara Kandji, devant la haute juridiction aux fins d'annulation.



Par l'organe de ses conseils — Maîtres Guédel Ndiaye, Amadou Moustapha Mbodji, Ibrahima Ndiéguéne et Cheikh Amadou Ndiaye —, le requérant avait introduit, le 11 septembre 2025, un recours pour excès de pouvoir. Cette action visait l'arrêté n°02311 du 26 août 2025 par lequel le recteur, en sa qualité de président du Conseil académique de l’UCAD, avait promu le Professeur Idrissa Yaya Diandy aux fonctions de directeur par intérim de WASCAL.



Cette désignation découlait d'un premier acte, l’arrêté n°02277 du 25 août 2025, portant abrogation de la nomination du Pr Ahmadou Aly Mbaye. Or, le plaignant arguait d'une rupture manifeste de ses droits, rappelant qu'il avait été investi sur proposition du Conseil scientifique pour un mandat de cinq ans devant courir jusqu'en 2029.





Le verdict de la Cour suprême



Lors de son audience du 11 juin 2026, la Chambre administrative a fait droit aux conclusions du demandeur. Le juge de l'excès de pouvoir a prononcé l'annulation simultanée de l'acte abrogeant les fonctions du Pr Ahmadou Aly Mbaye et de celui portant nomination de son remplaçant intérimaire.



Cet arrêt de la Cour suprême rétablit solennellement le Professeur Ahmadou Aly Mbaye dans la plénitude de ses prérogatives académiques, clavant ainsi définitivement le différend juridique qui l'opposait à l'autorité rectorale de l'UCAD.

