La parade diplomatique : les dessous du retour de Macky Sall à Dakar

La venue de l'ancien chef de l'État à Dakar s'apparente à une véritable opération de charme mûrement réfléchie.

En orchestrant des mobilisations populaires et en s'assurant une audience au sommet avec le président Bassirou Diomaye Faye, Macky Sall cherche à s'offrir une vitrine internationale et à légitimer sa candidature à la tête du Secrétariat Général des Nations Unies.





Une stratégie de réhabilitation savamment orchestrée



L'ancien président et ses derniers fidèles n'ont pas lésiné sur les moyens pour s'assurer une rentrée politique remarquée.

L'objectif principal est de projeter l'image d'un dirigeant toujours adulé par les masses et de prouver que son aura populaire serait... intacte.

Cette démonstration de force vise avant tout à convaincre la communauté internationale de sa représentativité en vue de la prestigieuse course onusienne.





Le parrainage institutionnel face à l'ombre de Sonko



La rencontre au sommet avec son successeur apparaît comme la véritable pierre angulaire de son plan, apportant un vernis de crédibilité institutionnelle à ses ambitions internationales.

Toutefois, une telle entreprise n'aurait pu se concevoir sans l'aval tacite des nouvelles figures fortes du pouvoir législatif, tel Ousmane Sonko. En effet, ce dernier conserve une emprise incontestable sur une frange importante de la jeunesse et de la population sénégalaises.

Un appel au sabotage de sa part aurait pu ruiner les espoirs de Macky Sall et ternir l'image de rassembleur qu'il tente de vendre aux Nations Unies.





