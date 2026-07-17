"Trop de gestions catastrophiques dans beaucoup de directions . C’est d’ailleurs qui a engendré le limogeage de beaucoup de directeurs généraux. L’ICS a été la plus grosse déception du président après avoir su ce que l’autre avait hypothéqué presque nos ressources. Des directeurs généraux ont été interdits de quitter le territoire national en attendant la conclusion des rapports des corps de contrôle . Suivons ..." révèle "Deug Dafa Neubou"



Ce post s'apparente à une véritable chronique de la déliquescence administrative. L'auteur (parmi les plus informés du pays) dresse le constat amer d'une gouvernance dévoyée, où la gestion de la chose publique a été trop souvent entachée de légèreté et d'irresponsabilité.

L'évocation d'une " gestion catastrophique" traduit une rupture totale entre les prérogatives attachées aux hautes fonctions de l'État et l'éthique de responsabilité qui devrait les guider.





La sentence du limogeage massif, loin d'être un simple fait divers politique, illustre une opération d'assainissement devenue vitale pour l'appareil d'État.

Ce renouvellement forcé des instances dirigeantes souligne la volonté manifeste des autorités de purger l'administration de ses éléments prévaricateurs. La mention des ICS, érigée en symbole de « la plus grosse déception », cristallise toute l'ampleur de ce drame économique.



L'hypothèque de ces ressources stratégiques s'apparente, sous la plume de l'auteur, à une trahison des intérêts supérieurs de la Nation, sacrifiant l'avenir collectif sur l'autel d'intérêts particuliers.



Face à cette hémorragie financière, l'interdiction de sortie du territoire infligée à certains dirigeants résonne comme une mesure conservatoire autant que salutaire.

Elle symbolise la mise en œuvre implacable du principe de la reddition des comptes, un garde-fou institutionnel exigé par la rigueur des corps de contrôle.

Ces audits, loin d'être de simples formalités bureaucratiques, se dressent comme des remparts contre l'impunité.



Finalement, la formule conclusive « Suivons... » dépasse la simple posture d'observateur. Elle invite à une vigilance citoyenne soutenue. Ce post, à l'actif de "Deug Dafa Neubou" , appelle à une prise de conscience collective, signifiant que la moralisation de la vie publique n'est pas un vain mot, mais une quête permanente pour bâtir une République véritablement intègre.