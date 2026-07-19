L’Orchestra Baobab au Just For You : la magistrale ferveur d’une relève triomphante

La prestation de l'Orchestra Baobab s'est distinguée, samedi, sous le ciel étoilé de Dakar, par une virtuosité véritablement transgénérationnelle.



Le poste de lead vocal a été tenu avec maestria par le talentueux Papino Kouyaté, digne héritier de cette prestigieuse institution musicale.



Il en est de même pour le choriste, qui a captivé l'assistance par la profondeur et la chaleur de son timbre vocal.



La section des cuivres s'est révélée irréprochable. Elle était portée par deux virtuoses : l'illustre maître Thierno Koité au saxophone alto, magistralement épaulé par le saxophone ténor.



Une mention spéciale doit être décernée au virtuose de la guitare, le jeune prodige Bolero René, dont les solos fulgurants et la technicité remarquable ont électrisé la salle.



Enfin, l'un des doyens de la formation, un polyvalent chevronné aux cheveux de cendre, a apporté une contribution décisive en alternant avec une grâce remarquable entre les timbales et la batterie.

En somme, il s'agit d'une performance magistrale qui mérite la note parfaite de vingt sur vingt.



Figurez-vous que toutes les générations se sont confondues dans une même communion festive, balayant les frontières de l'âge pour savourer ce monument de la culture africaine.

L'orchestre a fait la démonstration de son immense polyvalence, naviguant avec une aisance déconcertante entre les rythmes chaloupés de la Salsa afro-cubaine et l'énergie percussive du Mbalax national.







L'unique ombre au tableau



Seul regret de cette nuit magique : le concert, débuté à 23 heures, s'est achevé préocement aux alentours de 2 heures du matin.

Une fin prématurée dictée par les impératifs horaires de la direction du Just For You, laissant un public insatiable sur sa faim.

Un rendez-vous d'une telle qualité reste cependant un événement incontournable de la nuit dakaroise.



En tous cas, le Sénégal et l'Afrique peuvent s'enorgueillir d'un tel joyau patrimonial: l'Orchestra Baobab de Dakar.