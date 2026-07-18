Séjour à Dakar de l’ex-Première Dame Marieme Faye Sall : Entre célébration des traditions et engagement philanthropique

Alors que l'ancien chef de l'État a quitté, au vu et au su de tous, la capitale sénégalaise à bord de son jet privé (Gulfstream 550) en direction de Banjul, avant de rejoindre le Maroc, son épouse a choisi de prolonger son séjour à Dakar.



Résidant dans sa demeure privée de Mermoz, Marieme Faye Sall a partagé des moments d'intimité et de convivialité avec un cercle restreint d'amies issues de la haute société, parmi lesquelles de prestigieuses figures des corps juridiques de la place (Mes Dior Diagne et sa soeur siamoise Tamaro Seydi).



L'ancienne Première Dame, reconnue pour son attachement profond aux valeurs culturelles sénégalaises, a orchestré une réception privée rythmée par les sonorités traditionnelles du Ngoyane et du Mbalax.

Animée par la diva Fatou Guewel et son orchestre, la soirée a donné lieu à des scènes de liesse populaire, largement relayées et saluées sur les réseaux sociaux. Ces images témoignent de l'authenticité d'une femme qui, en dépit de son statut, demeure viscéralement ancrée dans ses origines.



Au-delà des festivités, la nuit s'est prolongée sous le signe de l'altruisme. Fidèle à sa réputation de bienfaitrice, Marieme Faye Sall a consacré ses heures de veille à l'examen minutieux des nombreuses demandes de soutien financier centralisées à la permanence de l'Alliance pour la République (APR).

Selon des sources concordantes de dakarposte, l'ex-Première Dame a personnellement veillé à honorer l'intégralité des requêtes jusqu'à l'aube, illustrant une fois de plus une générosité et une sollicitude unanimement saluées.