Bain de foule triomphal en banlieue : Ousmane Sonko garde intacte sa popularité

Le leader du parti Pastef et actuel président de l'Assemblée nationale effectue une tournée de proximité dans la banlieue dakaroise, sillonnant notamment Guédiawaye, Pikine, Keur Massar et Rufisque.

Malgré la récente fin de ses fonctions gouvernementales et les tensions politiques actuelles avec le chef de l'Etat, sa popularité reste inaltérable auprès des populations.



Lors de son déplacement, le président de l'Assemblée nationale a tenu à marquer un arrêt pour se recueillir chez l'un de ses militants défunts, feu Djiby Mbaye, un ancien détenu politique tombé malade durant son incarcération sous l'ancien régime.



Partout où le cortège est passé, l'enthousiasme populaire a été au rendez-vous. Des foules en liesse ont spontanément ovationné et porté en triomphe le chef de file du Pastef. Si beaucoup l'acclament déjà comme le futur président de la République pour 2029, cette ferveur s'est parfois accompagnée de slogans hostiles à l'égard du Président Diomaye Faye, reflétant les récentes frictions au sein du sommet de l'Etat.



La tournée de proximité se poursuit actuellement à travers d'autres fiefs de la banlieue dakaroise, ainsi que dans la ville de Thiès.



Une ébauche plus détaillée des enjeux de cette mobilisation sera communiquée ultérieurement car les radars fureteurs de dakarposte sont activés aux fins de suivre les moindres faits et gestes du leader des "patriotes" .



À suivre...

