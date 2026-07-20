Le mystère des sept cents millions de FCFA de l'Amicale de la 38e promotion des élèves gendarmes suscite la colère des assermentés

Une ombre pesante plane désormais sur l’Amicale des élèves-gendarmes de la trente-huitième promotion. Faisant le vœu d’un anonymat protecteur, plusieurs de ces hommes en bleu exigent aujourd’hui que la transparence éclaire enfin la gestion opaque d’un fonds estimé à sept cents millions de nos francs, destiné à l’origine à une coopérative d’habitat.



Ce cri d'alarme fait suite au dépôt d’une plainte en bonne et due forme auprès du Pool Judiciaire Financier, ciblant des infractions graves telles que l’escroquerie, le faux et l’usage de faux en écritures administratives.



En effet, un « soit-transmis », portant le numéro 361 et scellé à la date du 1er juin 2026, avait été dûment acheminé à la Section de recherches.



Aujourd'hui, ces officiers et sous-officiers, meurtris par la longue attente et l'enlisement inexplicable de cette affaire vieille de plus d'une décennie (2015), s'étonnent du mutisme qui entoure la procédure. Ils lancent un appel pressant et solennel au Général Martin Faye ainsi qu'aux instances judiciaires compétentes, afin que justice soit rendue et que la vérité triomphe.





