Succès diplomatique du Président de la République Bassirou Diomaye Faye et rayonnement de la diplomatie Sénégalaise

Le Sénégal cumule désormais, pour la première fois de l'histoire de l'organisation de la CEDEAO, la tête politique de la Conférence des chefs d'État, confiée à son Excellence le President Bassirou Diomaye Faye et la tête exécutive de la Commission au Général Birame Diop pour le mandat 2026-2030.

Cette configuration est inédite depuis la création de l'institution sous-régionale en 1975.

Ce dimanche 19 juillet 2026, à l'issue de la 69ᵉ session ordinaire tenue à Freetown, le Président Bassirou Diomaye Faye succède au Président sierra-léonais Julius Maada Bio et le Général Birame Diop est investi pour succéder au Gambien le Dr Omar Alieu Touray.





Succès diplomatique du PR



Cette double confiance des Pairs n’a rien d’un hasard, en confiant à la fois la Conférence et la Commission au Sénégal, les chefs d'État de la CEDEAO couronnent une diplomatie active, cohérente et engagée depuis l'arrivée du Président Bassirou Diomaye Faye à la tête de l'État.

Son élection à la présidence de la Conférence consacre son leadership personnel et sa capacité d'écoute reconnue par ses homologues de la sous-région.

Le Président Bassirou Diomaye Faye entend se positionner comme interlocuteur crédible pour renouer le dialogue avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sans rupture ni confrontation.





Rayonnement de la diplomatie Sénégalaise



C’est un moment historique pour la diplomatie sénégalaise, qui replace Dakar au centre de gravité du jeu diplomatique régional.

La neutralité active du Sénégal et notre capacité à dialoguer avec tous les acteurs de la sous-région, y compris les pays de l'AES ont été déterminantes dans le choix des chefs d'État membres.

Cette responsabilité endossée par le Sénégal n'aborde pas ce double mandat comme un trophée, mais comme un engagement au service de l'intégration, de la paix et de la stabilité ouest-africaines.

La CEDEAO fonctionne par consensus entre États souverains. Notre Présidence, qu'elle soit politique ou exécutive, est un mandat de service collectif, encadré par les textes de l'organisation, et non un pouvoir personnel. Le fait que ce double choix ait été acté par l'ensemble des chefs d'État traduit la confiance des Pairs et non une prise de contrôle.

La priorité est de maintenir un canal de dialogue ouvert et respectueux dans l'intérêt des populations de la sous-région, sans préjuger des issues diplomatiques, politiques et économiques . Le Sénégal privilégie la modération et la recherche de solutions pacifiques.

Cependant le contexte reste marqué par des défis sécuritaires et institutionnels majeurs pour la CEDEAO, notamment après le retrait des pays de l'AES. Le Sénégal aborde ce mandat avec lucidité, conscient qu'il devra conjuguer fermeté sur les principes et ouverture au dialogue.





Papa Lamine Diop

Membre des Cadres Patriotes pour la République

