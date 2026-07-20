Candidature au Secrétariat Général de l'ONU : les sincères remerciements de Macky Sall au Président Bassirou Diomaye Faye

« J'ai pris connaissance de la déclaration officielle émise par le Ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères en date de ce 20 juillet 2026, officialisant l'appui de la République du Sénégal à ma candidature aux fonctions de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Je tiens à adresser mes plus vifs remerciements à Son Excellence Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, et à lui témoigner ma profonde gratitude pour cette décision qui m'honore au plus haut point. » post l'ancien chef de l'Etat Macky Sall