Axil Hôtel : une ardoise de 25 millions FCFA qui ravive les critiques contre la FSF

L’affaire de la facture impayée des Lionnes prend une tournure nouvelle. Confrontée à une polémique née du séjour écourté de la sélection nationale féminine à l’Axil Hôtel, pour un montant avoisinant 25 millions de francs CFA, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a finalement décidé de s’acquitter de la somme, afin d’éviter une escalade judiciaire.



Dans son édition de ce mercredi 22 juillet, L’Observateur rappelle que l’établissement reprochait à la délégation sénégalaise d’avoir quitté les lieux à l’aube, sans régler l’addition ni donner de suite, alors que des chambres avaient été réservées et des prestations de restauration engagées pour une durée initialement prévue de dix jours. Une première proposition de règlement partiel, limitée à 30 %, aurait d’ailleurs été jugée insuffisante et rejetée par le propriétaire.



La menace d’une plainte a précipité la réaction de la FSF



Toujours selon la même source, le responsable de l’hôtel avait envisagé de déposer plainte auprès de la gendarmerie ou de la Division des investigations criminelles (DIC). C’est cette menace de poursuites qui aurait conduit la FSF à réagir.



L’instance fédérale s’est ainsi engagée à régler l’intégralité de la facture ce jeudi, échéance qui coïncide avec le retour à Dakar de son président, Abdoulaye Fall. De son côté, l’hôtelier temporise pour l’heure, dans l’attente d’une confirmation bancaire effective.







Un épisode révélateur de dysfonctionnements plus profonds



Si ce paiement annoncé devrait permettre d’éviter un contentieux judiciaire, le dénouement in extremis de cette affaire ne fait qu’alimenter le climat de défiance déjà perceptible autour de la FSF, vivement critiquée pour sa gouvernance au lendemain de l’échec des Lions au Mondial 2026.



Au-delà du simple règlement d’une dette, ce feuilleton hôtelier met en lumière des dysfonctionnements internes qui continuent d’écorner la crédibilité et l’image de l’instance dirigeante du football sénégalais.



Par ailleurs, les révélations relatives à l’absence d’assurance pour les joueurs et la délégation fédérale lors du dernier Mondial suscitent une profonde indignation. Si l’on peut se montrer indifférent au sort des fédéraux, il n’en va pas de même pour les joueurs, dont la protection aurait dû constituer une priorité absolue. Une telle négligence est grave, extrêmement grave.



Dès lors, une réforme en profondeur de la fédération s’impose. Il devient urgent de repenser les textes afin d’éviter qu’un même groupe d’individus ne s’installe durablement aux commandes de cette institution pendant des décennies. À l’évidence, Abdoulaye Fall ne semble pas être l’homme de la situation.