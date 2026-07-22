Tribunal de Dakar : Le sort judiciaire de Jérôme Bandiaky et de Sakory Ka désormais fixé

Le Tribunal correctionnel de Dakar a rendu, ce mercredi, son délibéré dans l'affaire opposant l'État du Sénégal à Jérôme Badiaky, surnommé « Sniper », et Sakory Ka. Selon les informations rapportées par Seneweb, le juge a prononcé la relaxe des prévenus concernant les chefs d'accusation de trafic illicite d'armes, d'usurpation de fonctions publiques civiles ou militaires, d'escroquerie portant sur des deniers publics, ainsi que de manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique.



En revanche, Jérôme Badiaky et le frère de l'ancien ministre Doudou Ka ont été reconnus coupables de détention d’armes sans autorisation administrative préalable. Pour ce délit, ils ont été condamnés chacun à une peine de six mois d'emprisonnement ferme.



Lors de l'audience qui s'est tenue le 8 juillet 2026, le ministère public avait requis une peine de cinq ans de réclusion criminelle assortie d'une amende de cinq millions de francs CFA à l'encontre de Jérôme Badiaky. Pour Sakory Ka, le procureur de la République avait sollicité trois années de prison ferme ainsi qu'une amende de deux millions de francs CFA.



La défense, portée notamment par Maîtres Aboubacry Barro, Alioune Badara Fall et Youssou Camara, avait quant à elle plaidé pour une relaxe pure et simple de leurs clients.



Placé sous mandat de dépôt depuis le 25 septembre 2024, Jérôme Badiaky va recouvrer la liberté, sa peine ayant été intégralement couverte par sa détention préventive. Il en va de même pour Sakory Ka, également élargi, lui qui était incarcéré depuis le 28 novembre 2024.