Épilogue judiciaire : Jérôme Bandiaky recouvre la liberté au terme d'un verdict clément

Au terme d'un long feuilleton judiciaire, le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar a rendu son délibéré ce mercredi 22 juillet 2026 concernant Jérôme Bandiaky, surnommé « Sniper ».



Alors que les réquisitions du ministère public se voulaient particulièrement sévères — réclamant une peine de cinq années d'emprisonnement ferme assortie d'une lourde amende —, l'autorité judiciaire a finalement prononcé une condamnation à six mois de prison ferme.



L'accusé ayant d'ores et déjà purgé près de deux ans au titre de la détention préventive, il a été immédiatement remis en liberté, la peine infligée se trouvant largement couverte par le temps passé sous les verrous.





Rappel des faits et motifs de l'interpellation



L'affaire, qui a tenu l'opinion publique en haleine, trouve son origine en septembre 2024 lorsque l'ancien agent de sécurité fut interpellé à son domicile d'un quartier central de Dakar. Initialement appréhendé dans le sillage de l'enquête sensible entourant la disparition mystérieuse de deux agents des forces de l'ordre (Didier Badji et Fulbert Sambou), les investigations ont par la suite mis en exergue d'autres infractions distinctes.





Les griefs retenus à son encontre par le magistrat instructeur s'articulaient autour de plusieurs chefs d'inculpation majeurs :



• Détention et trafic illicites d'armes à feu : Lors des perquisitions menées par les enquêteurs au domicile du prévenu, divers équipements de sécurité ainsi que des armes dépourvues d'autorisations administratives régulières avaient été saisis. L'intéressé s'est défendu en arguant que ce matériel était strictement destiné aux activités de sa structure privée de gardiennage.





• Escroquerie portant sur les deniers de l'État : Il lui était reproché d'avoir bénéficié de manière indue d'avantages matériels étatiques, se traduisant notamment par l'attribution d'un logement de fonction et la jouissance de plusieurs passeports diplomatiques. À la barre, Jérôme Bandiaky a précisé que ces documents officiels lui avaient été délivrés à l'époque où il gérait la protection rapprochée de l'ancienne Première ministre Aminata Touré.





• Usurpation de fonctions publiques : Les autorités lui contestaient le droit d'exercer certaines prérogatives ou d'arborer des titres officiels n'entrant pas dans le cadre légal de ses activités privées.



• Actes de nature à compromettre la sécurité publique : Cette charge, liée aux manœuvres politiques et sécuritaires suspectées par l'accusation, a toutefois été jugée insuffisamment caractérisée par le tribunal lors des débats.



En définitive, le tribunal correctionnel a opté pour une requalification et une modération de la sanction, permettant à « Sniper » de clore ce chapitre carcéral et de quitter le tribunal en homme libre.

