Burkina Faso : Plus de 400 terroristes tués par l’armée

Selon un communiqué de l’état-major général des armées diffusé mercredi, les Forces armées nationales (FAN) burkinabé, soutenues par les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), ont réussi à contrer des attaques « complexes et coordonnées » qui ont eu lieu le 30 juin contre leurs positions à Gayéri, dans la région de la Sirba, ainsi qu’à Solhan et Sebba, situés dans la région du Liptako.



Selon l’armée, les troupes au sol, soutenues par des ressources aériennes, ont réagi immédiatement aux attaques, infligeant aux assaillants une « une lourde défaite ». D’après le communiqué, plus de 400 éléments terroristes ont été neutralisés grâce à ces opérations



Les forces de défense ont aussi déclaré avoir récupéré un arsenal conséquent qui inclut plus de 250 motos, 353 armes de divers calibres, des munitions militaires et des équipements de communication, rapporte l’APS.



Le commandement met en évidence que ces frappes ont eu lieu juste après la coupure des liens diplomatiques entre la France et le Burkina Faso. Le communiqué déclare que les assaillants avaient l’intention de provoquer des pertes humaines importantes parmi les civils et les membres de l’armée. Il attribue aussi à Paris un soutien aux groupes terroristes, sans toutefois présenter de preuves concrètes pour corroborer cette allégation.



Le Chef d’État-Major général des armées a rendu hommage à « l’engagement, la bravoure et le professionnalisme » des forces de combat. Il a aussi honoré la mémoire des trois soldats qui ont perdu la vie au combat, dont deux à Solhan et un à Gayéri, tout en exprimant le voeu d’une guérison rapide pour les blessés.



Le communiqué souligne que les mesures de sécurité sont toujours en cours dans les régions touchées, dans le but de capturer les assaillants en cavale. Il invite également la population à coopérer avec les Forces de défense et de sécurité en rapportant tout geste suspect.



















































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