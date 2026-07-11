Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

Litige des deux milliards destinés à Wade : l'homme d'affaires Cheikh Amar interjette appel pour faire triompher la vérité

Rédigé par Dakarposte le Samedi 11 Juillet 2026 à 16:37 modifié le Samedi 11 Juillet 2026 - 18:39

Litige des deux milliards destinés à Wade : l'homme d'affaires Cheikh Amar interjette appel pour faire triompher la vérité
En ce jeudi matin de délibéré, la juridiction correctionnelle a rendu son verdict dans l'épineux dossier opposant Cheikh Amadou Amar à Samuel Sarr. Si une certaine presse a fait état de la relaxe pure et simple de l'ancien ministre et du rejet, jugé infondé, de la constitution de partie civile de l'homme d'affaires, un des conseils de ce dernier a formellement contesté cette version, balayant ces allégations d'un revers de main.

« En vérité, a-t-il renchéri, le tribunal a débouté le sieur Samuel Sarr de l'intégralité de ses prétentions, attestant par là même que ses arguments se trouvaient dépourvus de tout fondement juridique ou probant. C'est pour lui un revers cuisant. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il s'agit là d'une manœuvre communicationnelle : il est coutume que le justiciable évincé use de la tribune médiatique pour travestir la réalité de son procès. Le dessein inavoué est de muer une défaite judiciaire en un triomphe moral, ou de s'ériger en victime devant l'opinion publique. Quoi qu'il en soit, Cheikh Amar se pourvoira en appel à l'encontre du jugement prononcé. Cette affaire est donc loin d'être close, car la vérité finira par triompher. »

Pour l'édification de ceux qui n'auraient point suivi le cours récent des affaires publiques, il convient de rappeler que le sieur Cheikh Amar accuse l'ancien ministre Samuel Sarr de lui avoir extorqué frauduleusement la somme de deux milliards de francs CFA, sous des prétextes fallacieux. Dans le cadre de ce litige désormais porté devant les tribunaux sénégalais, le plaignant poursuit son contradicteur du chef d'abus de confiance. Il soutient en effet lui avoir remis plusieurs effets de commerce dont la valeur globale s'élève à ladite somme.


Dans sa plainte déposée le 15 octobre 2021, l'homme d'affaires Cheikh Amar accuse Samuel Sarr d'avoir détourné une importante aide financière destinée à l'ancien président Abdoulaye Wade.

Selon le plaignant, au lendemain de la perte du pouvoir par le Parti démocratique sénégalais (PDS), Samuel Sarr se serait présenté à son domicile pour solliciter un secours financier urgent, arguant que l'ancien chef de l'État traversait alors une période de graves turpitudes financières.

Le patron de la société TSE soutient que les fonds ainsi consentis ne sont jamais parvenus à leur destinataire légitime.À l’inverse, Samuel Sarr réfute catégoriquement ces allégations et oppose à son détracteur une version diamétralement opposée.
Il affirme alternativement que cette somme de deux milliards de francs CFA représentait l'acompte d'une créance globale de sept milliards de francs CFA que Cheikh Amar avait contractée auprès d'Abdoulaye Wade, ou qu'il a procédé à la redistribution de ces subsides auprès de diverses éminences politiques, médiatiques et religieuses, en stricte conformité avec les instructions expresses de l'ancien président.
L’instruction de cette affaire pendante devant la justice s'annonce complexe.

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

Grand Magal de Touba : l'opus inédit de Jahman en collaboration avec Ahmada Jadid en gestation

Grand Magal de Touba : l'opus inédit de Jahman en collaboration avec Ahmada Jadid en gestation

Fact-check : Le communiqué annonçant la retraite internationale de Sadio Mané est faux

Fact-check : Le communiqué annonçant la retraite internationale de Sadio Mané est faux

Hommage à Idrissa Baldé, affectueusement nommé « Idy » : Le rappel à Dieu d’une figure éminente de la concorde inter-confrérique… (Par Ousmane Gandhy Ba)

Hommage à Idrissa Baldé, affectueusement nommé « Idy » : Le rappel à Dieu d’une figure éminente de la concorde inter-confrérique… (Par Ousmane Gandhy Ba)

Retraite internationale : Sadio raccroche ses crampons

Retraite internationale : Sadio raccroche ses crampons

Nécrologie- Le célèbre Idrissa n'est plus !

Nécrologie- Le célèbre Idrissa n'est plus !

Sénégal : Sadio Mané et Kalidou Koulibaly en désaccord sur le cas Malang Sarr

Sénégal : Sadio Mané et Kalidou Koulibaly en désaccord sur le cas Malang Sarr

Dettes, impayés et dysfonctionnements : les coulisses de la débâcle des Lions

Dettes, impayés et dysfonctionnements : les coulisses de la débâcle des Lions

« Bouteilles d’alcool Millésimées, cadeaux, soirées en galante compagnie... » : révélations inouïes sur le séjour de certains fédéraux aux États-Unis !

« Bouteilles d’alcool Millésimées, cadeaux, soirées en galante compagnie... » : révélations inouïes sur le séjour de certains fédéraux aux États-Unis !

DIRECTION DE LA LONASE- Abdourahmane Baldé signe son come back

DIRECTION DE LA LONASE- Abdourahmane Baldé signe son come back

Jules Aloïse Faye : « L’innovation ne doit connaître aucune frontière sectorielle »

Jules Aloïse Faye : « L’innovation ne doit connaître aucune frontière sectorielle »

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747