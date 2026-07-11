Litige des deux milliards destinés à Wade : l'homme d'affaires Cheikh Amar interjette appel pour faire triompher la vérité

En ce jeudi matin de délibéré, la juridiction correctionnelle a rendu son verdict dans l'épineux dossier opposant Cheikh Amadou Amar à Samuel Sarr. Si une certaine presse a fait état de la relaxe pure et simple de l'ancien ministre et du rejet, jugé infondé, de la constitution de partie civile de l'homme d'affaires, un des conseils de ce dernier a formellement contesté cette version, balayant ces allégations d'un revers de main.



« En vérité, a-t-il renchéri, le tribunal a débouté le sieur Samuel Sarr de l'intégralité de ses prétentions, attestant par là même que ses arguments se trouvaient dépourvus de tout fondement juridique ou probant. C'est pour lui un revers cuisant. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il s'agit là d'une manœuvre communicationnelle : il est coutume que le justiciable évincé use de la tribune médiatique pour travestir la réalité de son procès. Le dessein inavoué est de muer une défaite judiciaire en un triomphe moral, ou de s'ériger en victime devant l'opinion publique. Quoi qu'il en soit, Cheikh Amar se pourvoira en appel à l'encontre du jugement prononcé. Cette affaire est donc loin d'être close, car la vérité finira par triompher. »



Pour l'édification de ceux qui n'auraient point suivi le cours récent des affaires publiques, il convient de rappeler que le sieur Cheikh Amar accuse l'ancien ministre Samuel Sarr de lui avoir extorqué frauduleusement la somme de deux milliards de francs CFA, sous des prétextes fallacieux. Dans le cadre de ce litige désormais porté devant les tribunaux sénégalais, le plaignant poursuit son contradicteur du chef d'abus de confiance. Il soutient en effet lui avoir remis plusieurs effets de commerce dont la valeur globale s'élève à ladite somme.





Dans sa plainte déposée le 15 octobre 2021, l'homme d'affaires Cheikh Amar accuse Samuel Sarr d'avoir détourné une importante aide financière destinée à l'ancien président Abdoulaye Wade.



Selon le plaignant, au lendemain de la perte du pouvoir par le Parti démocratique sénégalais (PDS), Samuel Sarr se serait présenté à son domicile pour solliciter un secours financier urgent, arguant que l'ancien chef de l'État traversait alors une période de graves turpitudes financières.



Le patron de la société TSE soutient que les fonds ainsi consentis ne sont jamais parvenus à leur destinataire légitime.À l’inverse, Samuel Sarr réfute catégoriquement ces allégations et oppose à son détracteur une version diamétralement opposée.

Il affirme alternativement que cette somme de deux milliards de francs CFA représentait l'acompte d'une créance globale de sept milliards de francs CFA que Cheikh Amar avait contractée auprès d'Abdoulaye Wade, ou qu'il a procédé à la redistribution de ces subsides auprès de diverses éminences politiques, médiatiques et religieuses, en stricte conformité avec les instructions expresses de l'ancien président.

L’instruction de cette affaire pendante devant la justice s'annonce complexe.