Meurtre d’un ressortissant chinois à la Cité Fayçal : l'instigateur présumé identifié, âgé de 40 ans et résidant à...

Le principal suspect de l’assaut perpétré ce mercredi au sein de la Cité Fayçal a désormais un nom. Les colonnes de L’Observateur révèlent qu’il s’agit du sieur I. Baldé, un quadragénaire résidant à Dalifort.

L'homme fut appréhendé après avoir mortellement blessé par balle un ressortissant chinois, issue tragique d’un cambriolage avorté.

Son complice présumé a, quant à lui, frappé à l’arme blanche un second citoyen de la même nation avant de s'évanouir dans la nature. Pris en charge par les services hospitaliers, ce dernier se trouve dans un état stable, ainsi que le rapporte Libération.



Comme s'en faisait l'écho hier dakarposte, les investigations, d'abord menées par le commissariat de Golf Sud, ont été judicieusement confiées à la Sûreté urbaine (SU) de Dakar. Les fins limiers de cette unité d'élite " sont déjà à pied d’œuvre", attendant les conclusions cruciales de la police technique et scientifique.

Le choix de confier l'affaire à cette brigade de pointe " ne doit rien au hasard ", analyse le quotidien du Groupe Futurs Médias. Mieux armée pour élucider des crimes d’une telle complexité, la Sûreté urbaine jouit d'une juridiction étendue à l’ensemble de la région dakaroise.

Une prérogative majeure, alors que le second assaillant demeure en cavale et que l'ombre d'autres complicités plane encore sur cette affaire.