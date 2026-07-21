Stratégie politique : Barthélémy Dias mise sur la proximité en vue des prochaines échéances électorales

Ce mardi 21 juillet 2026, à 15 heures, l’intersection de Tally Mandéla, située dans la commune de Cambérène, sera le théâtre d’une nouvelle rencontre citoyenne. L'ancien édile de la capitale sénégalaise, Barthélémy Dias, y convie les administrés pour un moment d'écoute, d'échanges et de concertation directe.

Cette démarche s'inscrit dans la continuité de son engagement en faveur d'un Sénégal fondé sur les valeurs de Vérité, d'Équité et de Liberté.



Depuis plusieurs semaines, le leader politique déploie une intense activité sur le terrain. Surnommé « Dias fils » en référence à son père Jean-Paul Dias, l'ex-maire de Dakar multiplie les visites de proximité à travers son mouvement.

Cette offensive de charme auprès des masses populaires répond à un impératif stratégique majeur : mobiliser le corps électoral en prélude aux scrutins locaux, législatifs et présidentiels cruciaux, échelonnés entre 2027 et 2029.



Le choix d’une telle immersion locale n’a rien de fortuit. En allant à la rencontre des citoyens, Barthélémy Dias cherche à consolider sa base et à rallier de nouveaux suffrages, au même titre que ses fervents partisans déjà acquis à sa cause.



Quoi qu'il en soit, cet acteur politique chevronné, formé à bonne école, ne saurait être sous-estimé.

Véritable animal politique, il dispose des atouts nécessaires pour bousculer l'échiquier lors des futures joutes électorales, dont l'échéance de 2027 se profile déjà à l'horizon.

