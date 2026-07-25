Diamaguène Sicap Mbao : poursuites pour viol ; l'auteur présumé aurait agi en exploitant l'état de santé de la mère de la victime

Le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye s'est récemment mué en théâtre d'une sombre affaire de mœurs, où se mêlent la candeur bafouée et la perfidie humaine. Devant la chambre criminelle, un jeune homme d'origine malienne né en 2001, O. Maïga, gérant d'une modeste gargote, répond de crimes infamants : viol sur mineure et pédophilie. Face à la gravité des charges, le ministère public n'a point fléchi, requérant une peine de dix ans de réclusion criminelle à l'encontre de l'accusé. C'est le 4 août prochain que les magistrats rendront leur verdict, scellant ainsi le destin du prévenu.



Le drame, dont les contours révèlent une froide préméditation, s'est noué le 18 mai 2022 au cœur du quartier de Diamaguène Sicap Mbao. L'accusé, profitant de la détresse d'une lignée vulnérable — la figure maternelle étant cruellement diminuée par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral —, s'est introduit au domicile familial sous un fallacieux prétexte.

Familier de la demeure pour y visiter régulièrement des amis locataires, l'homme en connaissait les moindres détours ainsi que les habitudes des résidents. C'est dans ce sanctuaire sans défense qu'il a jeté son dévolu sur la jeune M. B. Samba, une adolescente de treize ans dont l'enfance fut jalonnée d'épreuves, elle qui ne recouvra l'usage de la parole qu'à l'âge de sept ans. Usant de menaces de mort, le prédateur aurait contraint l'infortunée à subir ses assauts charnels.



La vérité a commencé à poindre le soir même du forfait, lorsque la sœur aînée de la victime, alertée par des indices équivoques, a éveillé les soupçons de la maisonnée. Après les constats pudiques mais alarmants d'une mère éplorée, il aura fallu l'entremise bienveillante d'une voisine pour délier la langue de l'enfant et surmonter l'effroi. Une plainte fut déposée dès le lendemain.

Confronté aux limiers de la justice puis au magistrat instructeur, O. Maïga s'est d'abord fendu d'aveux partiels, concédant avoir étreint la victime « fort contre sa poitrine », avant de s'enferrer dans un déni catégorique. Il a dès lors argué d'une machination ourdie sur fond de différend financier, une ligne de défense mise à mal par les conclusions implacables d'un certificat médical attestant de déchirures hyménales.



Lors des plaidoiries, le procureur de la République s'est attaché à dépeindre l'accusé sous les traits d'un « prédateur » opportuniste, ayant délibérément exploité le malheur d'une famille démunie.

À l'inverse, les conseils de la défense ont tenté d'ébranler l'accusation en soulevant un vice de procédure et en pointant du doigt de prétendues contradictions dans le récit de la victime, réclamant l'acquittement pur et simple de leur client.

L'affaire est désormais sagement mise en délibéré.

