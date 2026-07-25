Dakar 2026 : Le triomphe des infrastructures, prélude au défi logistique et à l'ambition africaine du Président Faye

À l'aube d'un événement qui promet de marquer les annales du sport contemporain, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à l'inspection minutieuse des chantiers dédiés aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Si l'évaluation des infrastructures s'est soldée par un satisfecit légitime, le chef de l'État a promptement rappelé que l'édification des pierres ne saurait occulter la grandeur de l'œuvre globale qui reste à accomplir.



Une Métamorphose Sous le Signe de la Coopération Internationale



Parcourant les sites destinés à célébrer le génie de la jeunesse mondiale, le Chef de l'État a pu mesurer le chemin parcouru depuis ses précédentes visites de novembre et d'avril derniers. Là où subsistaient de vastes chantiers en devenir s'élèvent désormais des complexes d'une qualité architecturale remarquable. Cette métamorphose, le Président l’attribue à une symbiose exemplaire entre l'ingénierie nationale et l'appui de partenaires stratégiques. Il a ainsi tenu à saluer avec déférence l'accompagnement de l'Agence française de développement (AFD) et du gouvernement français, tout en rendant un vibrant hommage à l'expertise des entreprises chinoises, dont le labeur illustre la solidité des liens diplomatiques entre Dakar et Pékin.



Cette mobilisation, empreinte d'un profond civisme et d'un patriotisme rigoureux, transcende les clivages. Le chef de l'État a ainsi associé à ces louanges le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, le ministre de la Jeunesse et des Sports, ainsi que les édiles locaux, notamment la mairesse de Point E et le maire Abass, symboles d'une union sacrée entre l'État et ses collectivités territoriales. Une mention honorifique a également été décernée au Comité d'organisation (COJOP) et au Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) pour la constance de leur dévouement.



L’Éthique de la Responsabilité : Au-delà du Bâtiment



Pourtant, le regard du Président Faye refuse de s'arrêter à la seule splendeur des structures de béton et d'acier. « Notre satisfaction entière ne saurait se limiter à réceptionner des infrastructures », a-t-il martelé avec une gravité solennelle. Pour l'exécutif, la livraison des ouvrages n'est que le prélude d'un défi bien plus exigeant : celui de la logistique, de l'accueil et de l'organisation humaine.

Le verdict final ne sera prononcé qu'au crépuscule des Jeux, lorsque s'éteindra la flamme olympique. D'ici là, l'exigence reste le maître-mot. Le Sénégal s'est engagé devant le Comité International Olympique (CIO) à respecter un cahier des charges d'une rigueur absolue. « On ne saurait réussir partiellement », a prévenu le Chef de l'État, signifiant par là que le moindre écueil, de la cérémonie d'ouverture aux fastes de la clôture, entacherait l'œuvre commune.



Le Sceptre de l'Afrique



À travers la voix de son Président, le Sénégal rappelle qu'il n'agit pas seulement en son nom propre, mais en qualité de porte-étendard d'un continent tout entier. « C’est l’Afrique qui accueille », a rappelé Bassirou Diomaye Faye avec une fierté mesurée, soulignant la portée historique de ces premiers Jeux en terre africaine.

À quelques mois de l'échéance, Dakar est prête à offrir au monde le visage d'une Afrique moderne, rigoureuse et hospitalière. Les infrastructures sont au rendez-vous ; il appartient désormais à la nation d'élever l'organisation de ces Jeux à la hauteur de son ambition continentale.



