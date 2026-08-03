Les Fastes du Magal 2026 : Splendeur de la Concorde et Piété d'État au Cœur du Message Ministériel

La cérémonie solennelle clôturant la cent trente-deuxième édition du Grand Magal de Touba s'est muée en un mémorable théâtre d'engagement républicain. Sous les auspices de la ferveur mouride, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Mactar Cissé, s'est fait le chantre des promesses de l’État envers la sainte cité. Devant un parterre d'éminents dignitaires, il a renouvelé l’indéfectible attachement des plus hautes autorités aux vertus de paix, d’unité nationale et de cohésion sociale, dont le Magal demeure le plus pur sanctuaire.



Préludant à son allocution, le ministre a d’abord incliné l'hommage de la Nation et le deuil du Chef de l'État devant la mémoire des pèlerins arrachés à la vie sur les chemins de la piété. Formant des vœux de prompte guérison pour les blessés, il a exhorté les voyageurs à une vigilance sacrée sur les routes. Face au tribut tragique des accidents, le ministre a rappelé la part déterminante de la fragilité humaine, invitant chacun à une salutaire introspection au volant. « Tout manquement est de la responsabilité de l’État », a-t-il confessé avec une noble gravité, scellant la volonté du gouvernement de parfaire sans relâche l'organisation de ce grand œuvre.



Le ministre Cissé a ensuite tressé des louanges à la parfaite ordonnance de ce millésime 2026, fruit d'une féconde symbiose entre le clergé mouride, l'administration, les forces de sécurité et les collectivités territoriales. Dépassant le temps suspendu de la fête, il a appelé de ses vœux l'instauration d'un dialogue permanent et séculaire entre l'arène politique et les autorités spirituelles.



Exaltant la quintessence du Grand Magal, Mouhamadou Mactar Cissé a rappelé que ce grand rassemblement outrepasse la simple dévotion. Il s'érige en une véritable académie de la discipline, du sacrifice et du renoncement, dont les enseignements doivent infuser l’action publique et embellir le vivre-ensemble sénégalais.



Porteur du message du Président de la République, le ministre a invité le peuple à préserver le précieux ciment de l'unité nationale. Il a sollicité les grâces et les prières du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, afin que son intercession continue de draper le Sénégal de paix et de stabilité. Dans ce même élan de gratitude, il a enjoint les bâtisseurs de l’ombre à poursuivre le développement des infrastructures, de l’assainissement et de l’espace public de Touba, pour le confort des millions d'âmes qui y convergent.



Cette auguste assemblée s'est tenue en présence d’un impressionnant aéropage ministériel, comptant parmi ses membres Abdoul Ahad Ndiaye (Transports), Bakary Sarr (Communication), Alioune Dione (Microfinance), Cheikhou Oumar Ba (Agriculture), Bala Moussa Fofana (Collectivités territoriales) et Samba Diouf (Télécommunications). Autour de la figure tutélaire de Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife, se pressaient parlementaires, ambassadeurs et délégations étrangères, illustrant magistralement le rayonnement universel de la cité de Cheikh Ahmadou Bamba.





