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Le non-versement des émoluments de Pape Thiaw par l'État : la FSF prise au piège de ses engagements contractuels

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 31 Juillet 2026 à 10:31 modifié le Vendredi 31 Juillet 2026 - 12:31

Le non-versement des émoluments de Pape Thiaw par l'État : la FSF prise au piège de ses engagements contractuels
Le dossier Pape Thiaw ne cesse de prendre de l'ampleur. Ce qui apparaissait, il y a encore quelques semaines, comme une simple décision sportive pourrait finalement se transformer en un contentieux aux conséquences financières, institutionnelles et juridiques majeures pour la Fédération sénégalaise de football (FSF).

En refusant d'endosser les engagements contractuels conclus avec l'ancien sélectionneur national, l'État place désormais la Fédération devant ses propres responsabilités, au risque d'alourdir considérablement le coût d'un éventuel licenciement.


L'État se désolidarise du contrat

Selon les informations rapportées par Sud Quotidien, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a officiellement notifié à la Fédération son refus de prendre en charge le contrat liant Pape Thiaw à la sélection nationale.
Dans une correspondance adressée aux dirigeants fédéraux, la ministre rappelle que ce contrat, conclu pour une durée de trois ans, n'a jamais reçu l'approbation préalable de l'autorité de tutelle, condition pourtant indispensable à son opposabilité financière à l'État. En conséquence, celui-ci estime ne pouvoir intervenir en qualité de tiers-payeur et décline toute responsabilité quant aux engagements librement souscrits par la Fédération.Cette position marque un tournant décisif dans un dossier déjà particulièrement sensible


Un engagement financier d'une ampleur exceptionnelle

Le contrat conclu avec Pape Thiaw prévoit des conditions de rémunération particulièrement avantageuses.
Outre un salaire mensuel fixé à 30 millions de francs CFA, l'ancien sélectionneur devait percevoir une prime à la signature de 120 millions de francs CFA, ainsi qu'une quote-part équivalente à 1 % des primes versées par la FIFA au titre des compétitions internationales.

À ces avantages s'ajoute une clause de résiliation particulièrement protectrice : en cas de rupture anticipée du contrat à l'initiative de la Fédération, cette dernière pourrait être tenue de verser une indemnité correspondant à huit mois de salaire, soit près de 240 millions de francs CFA, sans préjudice d'éventuelles autres obligations contractuelles.

En refusant d'assumer ces engagements, l'État laisse donc la FSF seule face aux conséquences financières de ses propres décisions.
Un licenciement aux conséquences désormais incertaines

Cette nouvelle donne fragilise considérablement la stratégie envisagée par les dirigeants fédéraux.

Le remplacement de Pape Thiaw, présenté comme l'ouverture d'un nouveau cycle sportif, se heurte désormais à une réalité autrement plus complexe. Avant même d'envisager la nomination d'un nouveau sélectionneur, la Fédération devra probablement solder le contentieux susceptible de l'opposer à son ancien technicien.

Si ce dernier décidait de faire valoir les droits que lui confère son contrat, la FSF pourrait être exposée à une procédure devant les juridictions sportives compétentes, notamment celles relevant de la FIFA, afin d'obtenir l'exécution intégrale des stipulations contractuelles.
Au-delà du débat sportif, c'est désormais le terrain juridique qui menace de s'imposer.


Recruter un successeur sous forte contrainte budgétaire

Parallèlement à cette situation, la Fédération poursuit sa quête d'un nouveau sélectionneur.
Depuis plusieurs semaines, les noms de Patrick Vieira et d'Hervé Renard reviennent avec insistance pour succéder à Pape Thiaw. Deux techniciens de réputation internationale dont les prétentions salariales pourraient excéder les 30 millions de francs CFA mensuels consentis à l'ancien sélectionneur.

Or, si la tutelle refuse déjà d'assumer un contrat qu'elle n'a jamais validé, il paraît peu probable qu'elle accepte de cautionner un engagement financier encore plus conséquent.
La Fédération se retrouve ainsi confrontée à une équation particulièrement délicate : indemniser un entraîneur sortant tout en réunissant les ressources nécessaires pour convaincre son successeur, dans un contexte où les marges de manœuvre budgétaires semblent de plus en plus réduites.


Le spectre du Tribunal arbitral du sport

À cette incertitude financière s'ajoute une menace institutionnelle d'une tout autre nature.
Le Tribunal arbitral du sport (TAS), siégeant à Lausanne, doit prochainement se prononcer sur le recours introduit par Mady Touré à l'encontre de la dernière élection fédérale. Le candidat malheureux conteste la régularité du scrutin et sollicite son annulation en invoquant de présumées irrégularités.

Une décision favorable au requérant pourrait profondément bouleverser la gouvernance actuelle de la Fédération. Au-delà de la remise en cause de l'équipe dirigeante, c'est l'ensemble des décisions majeures adoptées depuis cette élection qui pourrait se retrouver fragilisé, y compris celles relatives à la nomination et au remplacement du sélectionneur national.
À quelques semaines seulement de cette échéance judiciaire, la gouvernance du football sénégalais demeure suspendue au verdict des arbitres de Lausanne.


Un calendrier sportif qui n'attend pas

Pendant que les incertitudes s'accumulent sur les plans juridique et financier, les impératifs sportifs, eux, demeurent inchangés.
Dans moins de deux mois débuteront les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, une campagne que le Sénégal abordera dans un climat inhabituel d'instabilité. Entre un sélectionneur dont le départ pourrait donner lieu à un contentieux, une Fédération confrontée à des contraintes budgétaires inédites, une tutelle qui refuse d'assumer des engagements contractuels conclus sans son aval et une gouvernance dont la légitimité reste suspendue à une décision du TAS, le football sénégalais traverse l'une des périodes les plus délicates de son histoire récente.

Rarement, ces dernières années, les Lions de la Teranga auront évolué dans un environnement aussi incertain.
À l'urgence des échéances sportives s'ajoutent désormais les fragilités institutionnelles, les risques contentieux et les interrogations sur la capacité de la Fédération à préserver la stabilité indispensable à la poursuite de ses ambitions continentales.
Les semaines à venir pourraient ainsi s'avérer déterminantes pour l'avenir du football sénégalais, aujourd'hui confronté à une zone de fortes turbulences.

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