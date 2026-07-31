Quand la ferveur spirituelle croise le destin politique : les prières discrètes de Bassirou Diop pour Ousmane Sonko à Touba

La capitale du mouridisme vibre ces jours-ci au rythme de visites officielles et de dévotions feutrées. Comme le révélait récemment une indiscrétion de Dakarposte, l'actuel président de l'Assemblée nationale y séjourne pour un pèlerinage qui n'a pas manqué d'attirer l'attention.

Mais au-delà du protocole républicain, c’est une scène capturée par les objectifs indiscrets qui enflamme la toile et suscite toutes les conversations. Une vidéo, devenue virale en un éclair, lève le voile sur les coulisses d'une fidélité politique adossée à une foi inébranlable.



Au cœur de cette séquence, la voix du maître de cérémonie résonne comme une confidence publique.

Devant l'assistance, le préposé au micro a révélé les démarches répétées d'un homme dont le nom est sur toutes les lèvres : Bassirou Diop.

L'homme d'affaires, nous dit-on, multiplie les appels auprès des proches de Serigne Cheikh Say Mbacké ibn Serigne Souhaïbou Mbacké. L’objectif de cette insistance ? Solliciter l'intercession du saint homme — dont les prières sont réputées forcer les portes du destin — en faveur d'Ousmane Sonko.



Cette sollicitation mystique n'est pas le fruit du hasard. Elle dessine en filigrane le portrait d'un homme de l'ombre au rôle crucial. Surnommé affectueusement « Lat Dior » par ses pairs pour sa bravoure et sa ténacité, Bassirou Diop Yaxam est bien plus qu'un opérateur économique prospère.



Il est l'un de ces piliers silencieux qui ont porté le projet de Pastef-Les-Patriotes lorsque les vents étaient contraires.

Aux heures sombres de la traque politique, durant la longue période des vaches maigres où le régime d'alors déployait sa puissance contre l'opposition, « Lat Dior » a répondu présent.



En effet, face à la cour des courtisans d'un …« Sall » pouvoir inflexible, il a engagé sa fortune personnelle pour maintenir à flot le navire de Sonko et de ses compagnons.



Sa générosité, toujours drapée dans une discrétion absolue, fut le carburant de la résistance.

Aujourd'hui, alors que le paysage politique s'est métamorphosé, Bassirou Diop demeure fidèle à ses valeurs.

Ce fervent talibé mouride, profondément lié à la lignée de son regretté guide spirituel Serigne Saliou Mbacké, continue de conjuguer l'action terrestre et la quête de grâce divine.



En cherchant la bénédiction des descendants de Khadimou Rassoul pour son leader, l'homme d'affaires prouve que chez lui, la loyauté politique se nourrit d'une profonde transcendance.

