Poisson avarié, pâtisserie suspecte et conspiration : l'étrange affaire qui ébranle un grand établissement hôtelier de Saly

Une ténébreuse affaire, pour le moins singulière, agite depuis la semaine dernière les coulisses du Rhino Resort de Saly. Les colonnes du quotidien L’Observateur se font l'écho de ce fait divers rocambolesque, mêlant l'effraction de placards à un improbable larcin de mérous et d'ustensiles de pâtisserie.



Le scandale a éclaté par le fait d'un technicien de l'établissement, importuné par des effluves méphitiques s'échappant du casier numéro 24. Alertée par cette insoutenable pestilence, la direction a ordonné le forçage de la porte, mettant ainsi au jour une bien curieuse cachette où gisaient des vestiges de poisson en putréfaction ainsi que du matériel de cuisine. Cette macabre découverte a immédiatement déclenché l'ouverture d'une enquête judiciaire.



Désigné par la rumeur publique et par la vindicte de ses pairs comme le détenteur présumé de ce butin hétéroclite, le cuisinier P. A. Diop repousse avec la plus grande véhémence les charges qui pèsent sur lui. Appelé à comparaître à la barre, l'accusé a crié à la machination, clamant son absolue probité depuis son entrée au service de l'hôtel en 2021.

Pour fustiger ce qu'il qualifie de cabale, le prévenu a rappelé au tribunal qu'il n'avait jamais occupé que le casier numéro 11, son unique instrument de travail se résumant à un simple couteau de chef. Il a en outre précisé que la nuit des faits, son service s'était achevé aux premières lueurs de l'aube, et que ce furent ses accusateurs eux-mêmes qui l'avisèrent de la découverte.



Pourtant, malgré ces dénégations passionnées, les témoignages à charge persistent et accablent le cuisinier, tandis que le reste de la brigade décline unanimement la paternité du fameux casier numéro 24. Saisi de cette mystérieuse affaire, le tribunal d'instance de Mbour a néanmoins consenti à accorder la liberté provisoire au prévenu, renvoyant son délibéré au 6 août prochain pour rendre son verdict.

