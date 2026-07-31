Rufisque : interpellation de cinq jeunes hommes au sein d’un appartement pour pratiques contre nature

Mardi dernier, aux confins du crépuscule, les forces de l’ordre du commissariat de Rufisque ont procédé à l'interpellation de cinq jeunes gens, âgés de vingt à vingt-six ans, au cœur d’un appartement du quartier Jacaranda. Les mis en cause font désormais face à des poursuites pour des pratiques dites contre-nature.



Cette intervention policière fut déclenchée par une dénonciation anonyme, laquelle signalait des agissements suspects au deuxième étage d'un immeuble de Rufisque-Est. En investissant les lieux, la patrouille surprit les cinq suspects en compagnie de deux jeunes femmes, installés sur des couches rudimentaires disposées à même le sol de deux pièces contiguës.



La perquisition minutieuse des pièces permit aux enquêteurs de mettre au jour un képa de haschich, dissimulé sous un tapis, ainsi qu'un préservatif extrait de son emballage mais encore inutilisé.



Selon les colonnes du quotidien Libération, les cinq jeunes hommes sont passés aux aveux lors de leur audition. Ils ont confessé s'être donné rendez-vous en ces lieux afin de se livrer à des ébats intimes.

À l'inverse, leurs deux compagnes d'infortune ont affirmé n'être présentes que dans le cadre d'une simple visite de courtoisie.

Les cinq prévenus ont été placés en garde à vue au commissariat de Rufisque, tandis que leurs téléphones portables ont été saisis pour les strictes nécessités de l'instruction en cours.

