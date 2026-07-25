L’affaire Abdou Aziz Samb et Diarra Touré secoue la toile

Le microcosme de l’événementiel sénégalais et les réseaux sociaux sont, depuis quelques jours, le théâtre d’un feuilleton conjugal aussi tumultueux que public.

L’affaire opposant le promoteur Abdou Aziz Samb à son désormais ex-épouse, Diarra Touré — affectueusement surnommée « Diarra Sindidi » —, alimente toutes les conversations et suscite les conjectures les plus diverses au sein de l'opinion publique.



À l’origine de ce séisme médiatique, une série de révélations fracassantes diffusée sur la plateforme TikTok. C’est par l’intermédiaire de l’influenceur Kaliphone que le sieur Samb a choisi de briser le silence, livrant un récit sans fard des événements qui ont conduit à la dissolution de son mariage.



L'homme d'affaires soutient avoir surpris son épouse en tenue légère, engagée dans une conversation téléphonique suspecte. Conservant son stoïcisme, il aurait manœuvré avec diplomatie pour entrer en possession du terminal mobile de sa conjointe. Une inspection qui, selon ses dires, aurait mis au jour des notes vocales et des échanges compromettants avec plusieurs correspondants masculins.



Face à ce qu’il a qualifié d’évidence, Abdou Aziz Samb a promptement convoqué un conseil de famille élargi aux proches de son épouse, avant de prononcer la répudiation de cette dernière, mère de ses deux enfants.



Depuis lors, la polémique s’est enkystée dans une surenchère d’accusations croisées. Des rumeurs persistantes prêtent à la dame répudiée l’intention de réintégrer le domicile conjugal. Devant la fin de non-recevoir catégorique de son ex-mari, des allégations attentatoires à l'honneur de ce dernier ont commencé à poindre sur la toile, remettant en cause ses orientations mœurs.

Une riposte informationnelle immédiatement balayée par la fratrie du promoteur. Le frère et la sœur d'Aziz Samb sont montés au créneau, toujours par le canal de TikTok, pour défendre l'honneur familial.

Le frère a notamment livré des détails troublants, affirmant avoir été alerté de longue date par son propre chauffeur des escapades extraconjugales de sa belle-sœur, évoquant de présumés rendez-vous secrets hors de la capitale, notamment du côté de Mbour.



Dans ce tumulte où la rumeur dispute le terrain aux déballages intimes, une attitude interpelle les observateurs : le mutisme absolu de Diarra Touré. Contrairement à l'usage sur les réseaux sociaux, la mise en cause n'a, pour l'heure, effectué aucune sortie médiatique ni produit de réplique officielle face aux graves accusations d'adultère qui pèsent sur elle.

Alors que les clans respectifs continuent de s'affronter par écrans interposés, ce scandale de mœurs, qui captive autant qu'il divise, semble encore bien loin de connaître son épilogue.

