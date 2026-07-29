Cheikh Amar, figure de proue de l'entreprise vouée aux siens

Personnalité incontournable du paysage entrepreneurial sénégalais, Cheikh Amar s’est imposé au fil des décennies comme l’un des bâtisseurs les plus influents du pays.
À la tête du groupe TSE (Tracto Service Équipement, rebaptisé Touba Service Équipement au gré de ses diversifications), il a édifié un empire d'envergure, déployant ses activités de l’agriculture à l’immobilier, en passant par les équipements industriels, l’automobile et les mines.
Son ascension professionnelle s'est doublée d’un engagement indéfectible auprès de la confrérie mouride, dont il demeure l’un des plus éminents mécènes. Natif de Saint-Louis, Cheikh Amar, aujourd’hui quinquagénaire, paracheva son instruction en France.
Diplômé d'un brevet de technicien supérieur en commerce, il fit ses premières armes au sein de la grande distribution pour le compte de l’enseigne Leclerc. Cette immersion lui permit de s'approprier les rouages de la gestion commerciale avant de regagner le Sénégal en 2002, animé par le dessein de fonder sa propre entreprise.
Il présida alors à la création de Tracto Service Équipement, structure dédiée à l’importation, au négoce et à la maintenance de machines agricoles.
Dès l'aube de cette aventure, la jeune pousse s'attira les faveurs de la communauté mouride, et plus particulièrement du regretté Khalife général, Serigne Saliou Mbacké. Ce dernier lui accorda sa confiance en lui confiant l’approvisionnement et la gestion technique du parc de machines destiné au domaine de Khelcom, une gigantesque exploitation de près de 45 000 hectares nichée au cœur du bassin arachidier.
Cette étroite proximité avec le guide spirituel marqua le véritable tournant de sa destinée. Introduit par le Khalife auprès de l’ancien président Abdoulaye Wade, Cheikh Amar noua avec le chef de l'État des liens privilégiés.
Si d’aucuns attribuent la fulgurance de son ascension à ces précieux parrainages, ses proches aiment à rappeler sa perspicacité d’homme d'affaires, son audace face aux opportunités et son sens inné du placement.Au fil du temps, TSE s’est mué en un conglomérat aux multiples facettes.
L'homme d'affaires s'est illustré dans l’immobilier de prestige, notamment dans le quartier dakarois des Almadies, avant de prendre part à l’essor de l'industrie automobile en rejoignant le tour de table de Seniran, entreprise d’assemblage de véhicules implantée à Thiès en partenariat avec le constructeur iranien Iran Khodro.
Il a, par la suite, étendu son influence aux secteurs minier, industriel et des infrastructures publiques.En marge de ce triomphe matériel, Cheikh Amar est resté indéfectiblement lié à la confrérie mouride. Disciple fervent du regretté Serigne Saliou Mbacké, il figure invariablement parmi les plus grands bienfaiteurs du Grand Magal de Touba.
Année après année, il soutient activement la préparation de ce grand rassemblement religieux, allouant d'importantes ressources financières à l'amélioration des infrastructures, à la logistique ainsi qu'à l'accueil des millions de pèlerins.
À la tête du groupe TSE (Tracto Service Équipement, rebaptisé Touba Service Équipement au gré de ses diversifications), il a édifié un empire d'envergure, déployant ses activités de l’agriculture à l’immobilier, en passant par les équipements industriels, l’automobile et les mines.
Son ascension professionnelle s'est doublée d’un engagement indéfectible auprès de la confrérie mouride, dont il demeure l’un des plus éminents mécènes. Natif de Saint-Louis, Cheikh Amar, aujourd’hui quinquagénaire, paracheva son instruction en France.
Diplômé d'un brevet de technicien supérieur en commerce, il fit ses premières armes au sein de la grande distribution pour le compte de l’enseigne Leclerc. Cette immersion lui permit de s'approprier les rouages de la gestion commerciale avant de regagner le Sénégal en 2002, animé par le dessein de fonder sa propre entreprise.
Il présida alors à la création de Tracto Service Équipement, structure dédiée à l’importation, au négoce et à la maintenance de machines agricoles.
Dès l'aube de cette aventure, la jeune pousse s'attira les faveurs de la communauté mouride, et plus particulièrement du regretté Khalife général, Serigne Saliou Mbacké. Ce dernier lui accorda sa confiance en lui confiant l’approvisionnement et la gestion technique du parc de machines destiné au domaine de Khelcom, une gigantesque exploitation de près de 45 000 hectares nichée au cœur du bassin arachidier.
Cette étroite proximité avec le guide spirituel marqua le véritable tournant de sa destinée. Introduit par le Khalife auprès de l’ancien président Abdoulaye Wade, Cheikh Amar noua avec le chef de l'État des liens privilégiés.
Si d’aucuns attribuent la fulgurance de son ascension à ces précieux parrainages, ses proches aiment à rappeler sa perspicacité d’homme d'affaires, son audace face aux opportunités et son sens inné du placement.Au fil du temps, TSE s’est mué en un conglomérat aux multiples facettes.
L'homme d'affaires s'est illustré dans l’immobilier de prestige, notamment dans le quartier dakarois des Almadies, avant de prendre part à l’essor de l'industrie automobile en rejoignant le tour de table de Seniran, entreprise d’assemblage de véhicules implantée à Thiès en partenariat avec le constructeur iranien Iran Khodro.
Il a, par la suite, étendu son influence aux secteurs minier, industriel et des infrastructures publiques.En marge de ce triomphe matériel, Cheikh Amar est resté indéfectiblement lié à la confrérie mouride. Disciple fervent du regretté Serigne Saliou Mbacké, il figure invariablement parmi les plus grands bienfaiteurs du Grand Magal de Touba.
Année après année, il soutient activement la préparation de ce grand rassemblement religieux, allouant d'importantes ressources financières à l'amélioration des infrastructures, à la logistique ainsi qu'à l'accueil des millions de pèlerins.
L'engagement de Cheikh Amar s’exprime avec une ferveur singulière à travers les offrandes religieuses du berndé et du barkelou, ainsi que par le financement d’envergure de projets communautaires et d’infrastructures majeures, édifiés pour le bien-être des populations et le rayonnement des familles religieuses.
Pour nombre de ses compatriotes, cette implication profonde illustre l'indissociable lien qu’il a su tisser entre la prospérité économique, le devoir de responsabilité sociale et une fidélité indéfectible à ses convictions spirituelles.
Aujourd’hui, l'homme d’affaires incarne la figure emblématique de l’entrepreneur audacieux, ayant métamorphosé une société initialement spécialisée dans le machinisme agricole en un consortium puissant, solidement ancré dans les secteurs les plus stratégiques de l’économie sénégalaise.
Au-delà du strict univers des affaires, son influence rayonne, portée par un élan philanthropique constant et une proximité historique avec les dignitaires de la confrérie mouride.
Ainsi, son parcours singulier continue d’alimenter les réflexions contemporaines sur le rôle déterminant des capitaines d’industrie dans le développement économique et social du Sénégal.
Cheikh Amar et Adama Sylla : Le Destin Croisé d'un Capitaine d'Industrie et de son Pilier Bienveillant
Pape Cheikh Amadou Amar (à l'état civil ) avance sous les auspices d'une édifiante grâce divine.
À la bénédiction tutélaire de ses parents, et plus particulièrement à celle de sa regrettée mère, Adja Ndèye Coura — dont la mémoire fut magnifiée par l'hommage musical que lui consacra son ami Youssou Ndour —, s'ajoute la faveur céleste d'avoir trouvé en Madame Adama Sylla l'épouse idéale.
Femme d’action et de caractère, cette dernière refuse de s'inscrire dans l'oisiveté de celles qui ne vivent que du prestige conjugal ; elle s'investit elle-même avec rigueur et abnégation pour conquérir ses propres marchés.
Entièrement dévouée à son époux, animée par un sentiment noble et sincère, elle s’évertue au quotidien à parer de bonheur l'existence de son illustre compagnon et de ses proches. Douée d’une remarquable clairvoyance et d'un pragmatisme à toute épreuve, la dame veille avec une vigilance jalouse à assainir le cercle intime de son mari.
Ce dernier souffrait autrefois de la présence de courtisans opportunistes et de parasites insatiables, cette engeance hypocrite qui, telle un essaim, ne gravite qu’autour du gain facile.
Ces esprits cupides, attirés par les largesses de ce mécène magnanime, ont été définitivement écartés de son sillage.
Dépités par cette éviction salutaire, certains de ces courtisans éconduits distillent aujourd'hui la rumeur fallacieuse d'une fortune dilapidée. Il n'en est rien. C’est là l'amère méprise de ceux qui ignorent la réalité ; Cheikh Amar jouit en vérité d’une parfaite plénitude et d’une existence sereine auprès de celle qu’il considère comme son plus précieux trésor.
Ainsi se vérifie l’adage séculaire : derrière le destin de chaque grand homme se dessine immanquablement l’ombre bienveillante d’une grande dame.
Pour nombre de ses compatriotes, cette implication profonde illustre l'indissociable lien qu’il a su tisser entre la prospérité économique, le devoir de responsabilité sociale et une fidélité indéfectible à ses convictions spirituelles.
Aujourd’hui, l'homme d’affaires incarne la figure emblématique de l’entrepreneur audacieux, ayant métamorphosé une société initialement spécialisée dans le machinisme agricole en un consortium puissant, solidement ancré dans les secteurs les plus stratégiques de l’économie sénégalaise.
Au-delà du strict univers des affaires, son influence rayonne, portée par un élan philanthropique constant et une proximité historique avec les dignitaires de la confrérie mouride.
Ainsi, son parcours singulier continue d’alimenter les réflexions contemporaines sur le rôle déterminant des capitaines d’industrie dans le développement économique et social du Sénégal.
Cheikh Amar et Adama Sylla : Le Destin Croisé d'un Capitaine d'Industrie et de son Pilier Bienveillant
Pape Cheikh Amadou Amar (à l'état civil ) avance sous les auspices d'une édifiante grâce divine.
À la bénédiction tutélaire de ses parents, et plus particulièrement à celle de sa regrettée mère, Adja Ndèye Coura — dont la mémoire fut magnifiée par l'hommage musical que lui consacra son ami Youssou Ndour —, s'ajoute la faveur céleste d'avoir trouvé en Madame Adama Sylla l'épouse idéale.
Femme d’action et de caractère, cette dernière refuse de s'inscrire dans l'oisiveté de celles qui ne vivent que du prestige conjugal ; elle s'investit elle-même avec rigueur et abnégation pour conquérir ses propres marchés.
Entièrement dévouée à son époux, animée par un sentiment noble et sincère, elle s’évertue au quotidien à parer de bonheur l'existence de son illustre compagnon et de ses proches. Douée d’une remarquable clairvoyance et d'un pragmatisme à toute épreuve, la dame veille avec une vigilance jalouse à assainir le cercle intime de son mari.
Ce dernier souffrait autrefois de la présence de courtisans opportunistes et de parasites insatiables, cette engeance hypocrite qui, telle un essaim, ne gravite qu’autour du gain facile.
Ces esprits cupides, attirés par les largesses de ce mécène magnanime, ont été définitivement écartés de son sillage.
Dépités par cette éviction salutaire, certains de ces courtisans éconduits distillent aujourd'hui la rumeur fallacieuse d'une fortune dilapidée. Il n'en est rien. C’est là l'amère méprise de ceux qui ignorent la réalité ; Cheikh Amar jouit en vérité d’une parfaite plénitude et d’une existence sereine auprès de celle qu’il considère comme son plus précieux trésor.
Ainsi se vérifie l’adage séculaire : derrière le destin de chaque grand homme se dessine immanquablement l’ombre bienveillante d’une grande dame.