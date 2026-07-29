Cheikh Amar, figure de proue de l'entreprise vouée aux siens

L'engagement de Cheikh Amar s’exprime avec une ferveur singulière à travers les offrandes religieuses du berndé et du barkelou, ainsi que par le financement d’envergure de projets communautaires et d’infrastructures majeures, édifiés pour le bien-être des populations et le rayonnement des familles religieuses.



Pour nombre de ses compatriotes, cette implication profonde illustre l'indissociable lien qu’il a su tisser entre la prospérité économique, le devoir de responsabilité sociale et une fidélité indéfectible à ses convictions spirituelles.

Aujourd’hui, l'homme d’affaires incarne la figure emblématique de l’entrepreneur audacieux, ayant métamorphosé une société initialement spécialisée dans le machinisme agricole en un consortium puissant, solidement ancré dans les secteurs les plus stratégiques de l’économie sénégalaise.

Au-delà du strict univers des affaires, son influence rayonne, portée par un élan philanthropique constant et une proximité historique avec les dignitaires de la confrérie mouride.

Ainsi, son parcours singulier continue d’alimenter les réflexions contemporaines sur le rôle déterminant des capitaines d’industrie dans le développement économique et social du Sénégal.





Cheikh Amar et Adama Sylla : Le Destin Croisé d'un Capitaine d'Industrie et de son Pilier Bienveillant





Pape Cheikh Amadou Amar (à l'état civil ) avance sous les auspices d'une édifiante grâce divine.

À la bénédiction tutélaire de ses parents, et plus particulièrement à celle de sa regrettée mère, Adja Ndèye Coura — dont la mémoire fut magnifiée par l'hommage musical que lui consacra son ami Youssou Ndour —, s'ajoute la faveur céleste d'avoir trouvé en Madame Adama Sylla l'épouse idéale.

Femme d’action et de caractère, cette dernière refuse de s'inscrire dans l'oisiveté de celles qui ne vivent que du prestige conjugal ; elle s'investit elle-même avec rigueur et abnégation pour conquérir ses propres marchés.



Entièrement dévouée à son époux, animée par un sentiment noble et sincère, elle s’évertue au quotidien à parer de bonheur l'existence de son illustre compagnon et de ses proches. Douée d’une remarquable clairvoyance et d'un pragmatisme à toute épreuve, la dame veille avec une vigilance jalouse à assainir le cercle intime de son mari.

Ce dernier souffrait autrefois de la présence de courtisans opportunistes et de parasites insatiables, cette engeance hypocrite qui, telle un essaim, ne gravite qu’autour du gain facile.

Ces esprits cupides, attirés par les largesses de ce mécène magnanime, ont été définitivement écartés de son sillage.

Dépités par cette éviction salutaire, certains de ces courtisans éconduits distillent aujourd'hui la rumeur fallacieuse d'une fortune dilapidée. Il n'en est rien. C’est là l'amère méprise de ceux qui ignorent la réalité ; Cheikh Amar jouit en vérité d’une parfaite plénitude et d’une existence sereine auprès de celle qu’il considère comme son plus précieux trésor.

Ainsi se vérifie l’adage séculaire : derrière le destin de chaque grand homme se dessine immanquablement l’ombre bienveillante d’une grande dame.