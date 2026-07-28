Crépuscule d’un Flibustier de l’Asphalte : Le Démantèlement du Réseau " Alex " à Dakar

La section Interpol de Dakar vient de porter un coup fatal à une tentaculaire organisation criminelle, spécialisée dans le trafic international de véhicules de luxe dérobés. Au cœur de ce réseau occulte figure un homme d’affaires établi à Niague, El Hadji Mb. Diop, alias « Alex ».

C’est l’opulence insolente de son train de vie qui, captivant l’attention des services de renseignement, a précipité sa chute. L'homme, dont les fastes sont contés dans les colonnes du journal Le Témoin, régnait sur une somptueuse demeure, un restaurant de haute lignée et un parc automobile abritant de flamboyants bolides.



Derrière cette vitrine de respectabilité se dissimulait le maître d'œuvre d'une filière d’importation clandestine, dont les ramifications s’étendaient de la France et l'Italie jusqu'à la Gambie et au Sénégal.

L’implacable machine judiciaire s’est ébranlée à la suite d’une requête des magistrats italiens, alertés par l’envergure de cette entreprise illicite.

Le stratagème était d'une audace singulière : les automobiles, soustraites à leurs propriétaires en Europe, transitaient par les frontières gambiennes. Là, dans l'ombre d'ateliers clandestins, leurs numéros de châssis étaient falsifiés afin de mystifier la vigilance des douanes, avant que les véhicules ne fondent sur le marché dakarois.

Menée dans le secret le plus absolu, l’enquête d'Interpol a permis de désigner El Hadji Mb. Diop comme le pivot de cette association de malfaiteurs.



Une descente de police à sa résidence de Niague a mis au jour une première pièce à conviction : une Peugeot 3008, fraîchement expédiée par ses acolytes européens. Toutefois, l'opération a conservé sa part de mystère, quatre autres cylindrées de prestige s'étant évanouies de la propriété à l'arrivée des forces de l'ordre.



Ce coup de filet a mis en lumière l'implication de complices issus de la faune mondaine et médiatique locale. Sont ainsi recherchés Thierno Ndiaye — époux d’une célèbre figure de la chaîne 2STV —, Bamba Gueye, dit « Petit », et Néné Thioye, une actrice de séries télévisées. Tous trois ont choisi la fuite et le silence dès l’arrestation de leur mentor.

Indice troublant de ces complicités de haut vol, la Peugeot 3008 saisie, souvent aperçue aux abords de l’aéroport de Yoff, était régulièrement conduite par la célèbre animatrice de télévision, suggérant que le réseau s’assurait de solides protections dans les cercles influents de la capitale.

Désormais placé en garde à vue, El Hadji Mb. Diop sera présenté au parquet du procureur de la République pour répondre des accusations d’association de malfaiteurs et de trafic international de véhicules volés. Pendant ce temps, la traque se poursuit pour capturer les derniers fugitifs de cette impressionnante saga criminelle.

