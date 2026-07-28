Fraternité sahélienne : Quand Dakar et Bamako scellent l'union des destins face aux tourmentes de l'Histoire

En terre malienne, là où les pulsations du Sahel résonnent avec une gravité singulière, le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a orchestré une visite placée sous le sceau d'une solidarité indéfectible.

Accueilli par le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, le chef de l’État sénégalais est venu raviver les braises d'une mémoire partagée, rappelant que les frontières géographiques s'effacent devant la profondeur des liens de sang, de culture et de destin qui unissent les deux nations.

Dans l’intimité des salons d’apparat puis au cœur de séances de travail élargies, les deux dirigeants ont dessiné les contours d’une riposte commune face aux convulsions sécuritaires et économiques qui ébranlent la région.



Face à la tragédie des incursions terroristes qui endeuillent régulièrement le sol malien, la voix du Sénégal s'est faite l'écho d'une réprobation solennelle et d'une compassion profonde.

Condamnant des actes d’une barbarie lâche, le Président Faye a salué le tribut de sang et de larmes versé par le peuple frère du Mali pour la sauvegarde de sa souveraineté.

Loin d'être un simple protocole, ce dialogue au sommet a jeté les bases d'une architecture sécuritaire transfrontalière renouvelée, indispensable rempart contre un péril asymétrique qui ignore les lignes de démarcation territoriales.



Mais l'ambition des deux chefs d'État dépasse le seul horizon de la défense. Elle embrasse l'avenir économique et l'intégration régionale à travers le prisme de l'UEMOA et de l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS).

En actant le principe d'un prochain sommet consacré à la coopération monétaire et à la gouvernance concertée des ressources hydrauliques, Dakar et Bamako réaffirment que le fleuve Sénégal, loin de séparer, demeure le cordon ombilical d'un développement durable et partagé.

Cette visite, par sa portée hautement symbolique et stratégique, consacre ainsi le triomphe du dialogue et de la fraternité face aux vents contraires de la géopolitique contemporaine.

